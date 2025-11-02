Muere Joan Robert Masdeu Mayans, el primer diputado de centro derecha de Formentera en el Parlament

Luto en la política balear por el fallecimiento a los 82 años de edad del ex diputado y ex conseller de Formentera Joan Robert Masdeu Mayans. Fue el primer diputado del centro derecha electo en el Parlament de las Islas Baleares como candidato de la Agrupación Independiente de los Populares de Formentera (AIPF).

Su carrera como político inició en el año 1991, cuando se presentó como cabeza de lista del GIF (Grupo de Independientes de Formentera) en las elecciones al Consell de Ibiza y Formentera y al Govern balear, pero no salió elegido.

Sin embargo, cuatro años más tarde, en 1995, Masdeu se presentó con la Agrupación Independiente de los Populares de Formentera (AIPF) y logró un escaño en la Cámara balear. Más tarde, en 1999 Masdeu Mayans fue elegido regidor en el Ayuntamiento de Formentera.

Tras conocerse la triste noticia, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha expresado su pésame a la familia y amigos de Joan Robert Masdeu Mayans. «Un hombre que dedicó su vida, tanto desde la docencia como la política, al servicio de los ciudadanos de Formentera», ha subrayado la dirigente autonómica del PP. «Descanse en paz», ha finalizado.