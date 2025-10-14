Muere a los 64 años Francisco Horrach, ex presidente de PIMEM

El empresario mallorquín Francisco Horrach, quien presidió la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Mallorca (PIMEM), ha fallecido este pasado lunes a los 64 años de edad.

Desde la entidad han lamentado la pérdida de su ex presidente, a quien se le recordará «por su pasión, compromiso y capacidad para trabajar incansablemente por el bien de todos los empresarios y comerciantes».

Y es que Horrach, que también presidió el Colegio de Protésicos Dentales de Baleares, fue un hombre clave en el fortalecimiento del tejido empresarial de las Islas Baleares. Durante su etapa como presidente de PIMEM, fue un arduo defensor de los intereses de los autónomos de Mallorca e impulsó el diálogo entre los empresarios y la Administración Pública.

El velatorio tendrá lugar este miércoles de las 14:30 a las 16:30 horas en el tanatorio de Son Valentí de Palma, mientras que el funeral se realizará en la iglesia San Alonso Rodríguez, a las 19:30 horas.

La labor de PIMEM

PIMEM expone y reivindica ante los poderes públicos y las administraciones, las aspiraciones y reclamaciones del asociado. Asesora y representa a las asociaciones en las negociaciones de convenios colectivos. Y mantiene relaciones con las administraciones públicas asesorando y colaborando en todo aquello que suponga un beneficio para el socio.

PIMEM defiende los intereses comunes de los empresarios asociados ante cualquier organismo, jurisdicción o instancia. Participa activamente en la regulación y el perfeccionamiento de la concurrencia de mercado, para evitar la competencia desleal, luchando contra el intrusismo y asumiendo arbitraje.