Móviles de última generación, zapatillas Nike en la mano y varias mudas: así llegan algunos de los inmigrantes a Cabrera en las ‘taxi-pateras’

Las imágenes de algunos de los migrantes llegados a Cabrera en las últimas horas dejan una llamativa fotografía de cómo se produce parte de estas llegadas a Baleares. Teléfonos móviles de última generación, zapatillas Nike en la mano, camisas, varias mudas de ropa, chanclas y hasta neceseres forman parte del equipaje que portan algunos de los recién llegados.

Los agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional y personal de las ONGs que participan en los dispositivos habilitados nada más producirse la notificación de llegada de una patera, han confirmado a OKBALEARES que gran parte de los inmigrantes ilegales, después de desembarcar en la isla, lo hacen con móviles de alta gama en las manos, mientras otros llevan mochilas con ropa de recambio y diferentes efectos personales. En algunos casos, además, aparecen con zapatillas Nike en la mano, junto a una vestimenta que incluye camisas y ropa preparada para los días posteriores a la llegada.

La escena se aleja de la imagen de una llegada improvisada con apenas las pertenencias puestas y muestra, en algunos casos, a personas que desembarcan con un equipaje preparado para afrontar los trámites posteriores a su entrada en España.

Especialmente llamativa resulta la presencia de teléfonos móviles de última generación. Los terminales acompañan a algunos de los migrantes desde el momento de su llegada y constituyen uno de los elementos más visibles en las imágenes. Junto a ellos aparecen mochilas en las que llevan ropa de repuesto, zapatillas y otros objetos personales.

También destacan los neceseres, un elemento que evidencia que algunos de los ocupantes de estas embarcaciones han realizado el trayecto con sus artículos personales preparados. A ello se suman varias mudas de ropa, zapatillas deportivas y chanclas.

En el caso de las zapatillas, las imágenes, a las que ha tenido acceso OKDIARIO, muestran a varios de los recién llegados portando calzado deportivo, incluso zapatillas Nike en la mano, mientras completan los procedimientos posteriores a su localización. La combinación de ropa de recambio, calzado y objetos personales configura una estampa muy diferente de la que cabría esperar de una travesía marítima prolongada y con escasos medios.

Se trata de una de las características que más llaman la atención en las denominadas ‘taxi-pateras’, utilizadas en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares. Estas embarcaciones realizan el trayecto marítimo con destino al archipiélago y sus ocupantes llegan, en determinados casos, con sus pertenencias personales preparadas.

La llegada de estas personas se produjo además en el marco de una nueva oleada de embarcaciones en Baleares. En lo que llevábamos de semana, 11 pateras con 183 inmigrantes ilegales a bordo habían llegado a las costas de Baleares, principalmente a Mallorca, Formentera y Cabrera.

El martes, una embarcación llegó a las 11.50 horas con 18 personas de origen magrebí a bordo, quienes fueron interceptadas en el camino de Can Parra, al suroeste de Formentera. A las 14.37 horas, otras nueve personas de origen magrebí fueron localizadas cuando navegaban cerca de la costa de Portocolom, en el municipio de Felanitx.

Sobre las 19.15 horas, 10 personas, de nuevo de origen magrebí, fueron interceptadas en la zona del Pilar de la Mola de Formentera. Poco después, a las 19.30 horas, otros ocho inmigrantes magrebíes fueron interceptados en s’Estufador, también en la menor de las Pitiusas.

Estas 45 personas se sumaron a las 138 cuya llegada a bordo de otras siete pateras ya había sido reportada por la Delegación del Gobierno a lo largo de esa semana. En la tarde de este lunes, a las 19.30 horas, se interceptó a 14 personas de origen magrebí, a la altura del kilómetro 15 de la carretera PM-820, en la isla de Formentera. Posteriormente, sobre las 22.19 horas, se interceptó a 12 personas también de origen magrebí, en Colònia de Sant Jordi.

La primera de este martes llegó a las 03.24 horas con 24 personas de origen subsahariano, que fueron rescatadas a una milla al sur de Cabrera. A las 04.40 horas se interceptó a 21 personas de origen magrebí en Cala Galiota, en la Colònia de Sant Jordi y, a las 08.30 horas, a otras 23 personas de origen magrebí, en el faro de n’Ensiola, en Cabrera.

También arribaron pateras este martes a Formentera, a las 08.35 horas, cuando se interceptó a 15 personas de origen magrebí en el camino de Can Blaiet, en el Pilar de la Mola, en Formentera. Otra fue interceptada a las 08.35 horas con 29 personas de origen subsahariano a bordo, a dos millas al sureste de la isla.