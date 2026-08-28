La moto del accidente mortal de Palma fue denunciada como robada horas después del siniestro

La investigación sobre el accidente mortal ocurrido en Palma el pasado domingo da un nuevo giro. La motocicleta de 125 centímetros cúbicos con la que circulaban los dos jóvenes implicados, uno de los cuales, un marroquí de 30 años, falleció tras el impacto, fue denunciada como robada varias horas después del accidente.

Este nuevo dato introduce un importante interrogante en un caso que ya había despertado la atención de los investigadores por las circunstancias que rodean al vehículo y por los objetos que portaban los dos ocupantes.

El accidente se produjo en la calle Cardenal Rosell, en el Coll d’en Rabassa, cuando la motocicleta se salió de su trayectoria y terminó estrellándose violentamente contra el muro y las cristaleras del gimnasio Team Tornado, para acabar impactando contra una columna de la fachada. Las cámaras de seguridad del establecimiento grabaron el momento del siniestro.

Como consecuencia del fuerte impacto, uno de los ocupantes, un joven de nacionalidad marroquí de 30 años, murió, mientras que el segundo, de 25 años, resultó herido de gravedad y fue trasladado al Hospital Universitario Son Espases.

El nuevo dato conocido ahora es que el legítimo propietario de la motocicleta presentó una denuncia por robo horas después del accidente mortal. La circunstancia obliga a los investigadores a reconstruir con precisión qué ocurrió desde que el vehículo desapareció de manos de su propietario hasta que acabó implicado en el siniestro.

El caso queda dividido en dos investigaciones policiales. Por un lado, la Policía Local de Palma, a través de la unidad de Atestados, mantiene las diligencias relacionadas con el accidente de tráfico, al ser el cuerpo competente para esclarecer las circunstancias y causas del siniestro.

Por otro lado, la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación relacionada con el supuesto robo de la motocicleta, así como de las diligencias relativas a los objetos que portaban los dos accidentados. Entre las pertenencias de los jóvenes se localizaron armas blancas, cuya naturaleza y procedencia están siendo investigadas. También se intervino un cordón de oro de procedencia dudosa, cuyo origen deberá ser determinado por los agentes.

Estos elementos se incorporan a las diligencias policiales, aunque su localización no implica por sí misma que los dos ocupantes estuvieran relacionados con el robo de la motocicleta o con otros hechos delictivos. La investigación deberá establecer la procedencia de cada uno de los objetos y si existe alguna relación entre ellos.

Uno de los principales interrogantes que ahora deberá resolver la Policía Nacional es precisamente el motivo por el que el propietario de la moto esperó varias horas para denunciar su desaparición. Los investigadores tendrán que determinar si el propietario dejó voluntariamente la motocicleta en algún lugar y, posteriormente, al conocer el accidente mortal y comprobar que el vehículo estaba implicado, se asustó y decidió presentar una denuncia por robo, o si la demora obedeció a cualquier otra circunstancia.

Por el momento, no existe una explicación definitiva sobre este extremo, que deberá ser aclarado durante la investigación. La cronología de las horas previas al accidente puede resultar determinante para conocer cómo llegó la motocicleta hasta los dos jóvenes y en qué circunstancias se produjo su desaparición.

Las imágenes de las cámaras de seguridad del gimnasio Team Tornado constituyen otro de los elementos relevantes de la investigación. Las grabaciones permiten observar cómo la motocicleta pierde la trayectoria y acaba impactando violentamente contra la fachada del club de boxeo antes de terminar contra una columna.

La investigación continúa abierta y los agentes deberán reconstruir la secuencia completa de acontecimientos para determinar qué ocurrió realmente durante las horas anteriores al accidente mortal del Coll d’en Rabassa.