Mis queridos 151.786 votantes socialistas en Baleares

Mis queridos 151.786 votantes de Baleares que el 23 de julio del año 2023 disteis vuestra papeleta al PSOE. ¿Debo felicitaros por ser 4,7 puntos más, de cuantos votaron socialista el 2019? ¿Lo hicisteis por miedo a ver llegar a la extrema derecha, como decía a gritos vuestro líder supremo o mejor aún, «el puto amo» Pedro Sánchez? ¿Lo hicisteis porque a Armengol le dio por dar rienda suelta al veneno de su lengua bífida alertando de que peligraban las pensiones? ¿O tal vez lo hicisteis plenamente conscientes de aquello de lo que eran capaces, tanto Sánchez como cariño Armengol?

La corrupción del PSOE sanchista –porque sigue siendo el PSOE- desborda escandalosamente los linderos de la honorabilidad. Dando por cierto que no tenéis ni idea del significado de esta palabra os recordaré que honorabilidad refiere, según la RAE, «honradez, respetabilidad, nobleza, dignidad, honra». ¿Quiere ello decir mis queridos 151.786 votantes de Baleares que no tenéis ni puñetera idea del significado de estas palabras sueltas, que una vez juntas lo que refieren es la condición de un ciudadano libre y cabal? «Excelente en su clase» es el significado de cabal. De nuevo la RAE.

No puedo entender que os desmarquéis voluntariamente de la excelencia y de la honorabilidad, sólo por obediencia ciega a unas siglas. Os supongo lo suficientemente enterados de la caída estrepitosa de los partidos socialistas, tanto en Francia, como Italia y Grecia, sin ir más lejos. Aquello ocurrió por una sencilla razón: que se impuso el civismo a la deriva ideológica, incluso el alarmante tufo de corrupción en quienes debían representaros.

Me consta vuestra dificultad en el conocimiento del idioma, así que bueno será recordaros el significado de civismo: «Comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública». Otra vez la RAE.

¿Pensáis, de verdad, que hoy la convivencia en España pasa por destruir las bases del Estado de Derecho? ¿Pensáis que blanquear a ETA y dar vuelo a los partidos independentistas del golpe de 2017 es parte de la convivencia? ¿Pensáis que la imputación del Fiscal General del Estado, por unanimidad del Tribunal Supremo, es parte inseparable de la convivencia? ¿Pensáis por un casual que el clamoroso hedor a corrupción del PSOE merece seguir en el horizonte de vuestras preferencias ideológicas? De ser así, os entiendo.

No valen principios, tampoco un mínimo de dignidad personal. Todo os da igual, siempre y cuando gobiernen los vuestros. Os entiendo, ya digo.

Todos vosotros votasteis al PSIB de Armengol y lo que sucedió es que fue ascendida a tercera autoridad del Estado, al ser elevada a la presidencia del Congreso de los Diputados con sus vergonzosas y reiteradas decisiones al frente de la Cámara baja. No sólo eso. Los electos que la acompañaron en la candidatura –tres, con ella- dieron el sí, a unas tan vergonzosas leyes de esta legislatura como la de Amnistía y también la suelta a destiempo de los presos más sangrientos de la banda terrorista ETA. Ya lo sabéis: «Presos, por presupuestos». Queridos votantes socialistas, tenéis tantas tragaderas, que ya sois un caso perdido. Nada podrá haceros cambiar de opinión. La ideología en su sentido más dogmático os pudre el cerebro.

Así pues, mis queridos 179.303 votantes del PP en Baleares, y también los de Vox, tantos como 76.547, que acudisteis a la urna el 23 de julio del año 2023, en clave autonómica no os queda otra que llegar a acuerdos, porque de lo contrario regresará el Pacte de Progrés. Sánchez está acorralado por la justicia y no abandonará el poder. Es un sátrapa y también un autócrata. Al menos, aprovechando que estamos en el Estado de las Autonomías vivamos en paz en este maravilloso archipiélago, sin darle agua al enemigo. El lobo feroz que aguarda la cita de 2027 se llama Francina Armengol. No dejemos que nos pervierta el momento de convivencia que conquistamos el 28-M.

Ya damos por descontado que el votante socialista no tiene remedio. Perdió todos sus valores una vez los hipotecó a beneficio de un socialismo etílico.

Por aquello de ir acabando quiero recuperar, y hacer mía, la afirmación que hacía días pasados Ignacio Sánchez Cámara en su columna para El Debate, en concreto allí donde escribe: «La ideología woke consiste en el suicidio intelectual y moral de Occidente». El PSOE, aquí PSIB, en la hora presente encarnan la cara menos amable del socialismo, aquella en la que todo anda carcomido por la doctrina woke, un dramático lastre para nuestro futuro y que en Baleares lo hemos padecido durante el octeto del Pacte de Progrés.