Més per Menorca se opone al plus de 18.000 euros para los cargos del Govern de fuera de Baleares En nota de prensa, Més per Menorca ha informado de la presentación de una enmienda para suprimir el complemento de 18.000 euros anuales que cobran los miembros y altos cargos del Govern que vienen de fuera de Baleares para ejercer un cargo público.

Hay que recordar que este complemento se suma al sueldo que ya cobran estos cargos, que este año incrementará en un 7,5%.

El portavoz menorquinista en el Parlament, Josep Castells, ha bautizado este plus como «complemento de colonialidad» y ha mencionado que es una «vergüenza» que aquellos cargos que vienen de fuera de Baleares cobren este complemento, con el coste que supone para las arcas públicas, cuando muchas personas tienen que subsistir con un salario mínimo que justo llega a los 1.080 euros mensuales y muchas familias sufren los costes de la inflación en su día a día.

Més per Menorca ha argumentado además que hay bastante talento y personas preparadas para desarrollar cargos públicos en Baleares; precisando, además, que no existe ningún complemento que cobren los isleños que desarrollan un cargo fuera del archipiélago.

Así, Castells ha calificado el posicionamiento del PP sobre esta cuestión de «hipócrita», puesto que «cuando estaban en la oposición criticaban este complemento de colonialidad, pero ahora que están en el Govern, se aprovechan».

En la misma línea, Més per Menorca ha presentado una enmienda para que aquellos miembros del Govern y altos cargos que tengan dedicación exclusiva para ejercer sus funciones no cobren, además del sueldo, dietas para asistir a órganos de dirección de aquellos entes del sector público instrumental que dependen del Ejecutivo.

De este modo, los menorquinistas se oponen a la creación, a través de los primeros presupuestos del Govern de Prohens, de dietas para aquellos consellers que asistan a reuniones de entes como por ejemplo el Ibavi, los SFM o el CTM.

En palabras de Castells, «la asistencia a estas reuniones de entes que dependen del Govern forma parte de las tareas propias del cargo», por lo que «no tiene ninguna justificación que tengan que cobrar dietas para asistir».