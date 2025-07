Máxima competitividad por la 43 Copa del Rey MAPFRE en clase Sail Racing ORC A

La parrilla de salida en clase Sail Racing ORC A será la más internacional de esta 43 Copa del Rey MAPFRE. A falta de apenas dos semanas para que comience el programa de competición en el Real Club Náutico de Palma, han confirmado su participación en esta categoría 33 equipos de 15 nacionalidades, incluyendo barcos con pabellón montenegrino, chino, polaco o luxemburgués.

Un repaso al listado de inscritos habla de la enorme calidad de la flota, en la que destacan serios candidatos al título como el Swan 42 Elena Nova del alemán Christian Plump y el DK46 Hydra HM Hospitales del andaluz Óscar Chaves, primero y tercero de ORC 2 en la pasada edición respectivamente; los ClubSwan 42 Pez de Abril del murciano José María Meseguer y Nadir del balear Pedro Vaquer, actuales campeón y subcampeón del mundo del monotipo ClubSwan 42; o el Swan 42 Selene Alifax del italiano Massimo de Campo, reciente ganador del XXVI Trofeo S.M. La Reina disputado en Valencia.

También será interesante comprobar el rendimiento del Knierim 49 Desna del alemán Johannes Wackerhagen, subcampeón de Europa en 2024; del DK46 Estrella Damm Sailing Team del suizo Rolf Auf der Maur y el andaluz Ignacio Montes, el equipo con más títulos absolutos en la historia de la Copa del Rey MAPFRE (1998, 2018 y 2019); y de varias unidades del potente Swan 45, como el From Now On del argentino Fernando Chaín o el Aceites Abril de los gallegos Luis y Jorge Pérez Canal.

La flota de Sail Racing ORC A aportará cuatro nacionalidades al listado de países participantes en la 43 Copa del Rey MAPFRE: Con bandera china competirá el IY 14.98 Windflower de Yun Ye; con bandera luxemburguesa, el Ker40 Vito 2.3 de Munos Antony; con bandera polaca, el Corel 45 Sailing Factory 2 de Jacek Chabowski; y con bandera montenegrina, el XP-50 X-Odessa de Vladimir Kushnir.

El programa de competición de clase Sail Racing ORC A constará de un máximo de ocho pruebas entre el 29 de julio y el 2 de agosto, incluyendo dos regatas costeras. El equipo mejor clasificado recibirá los títulos de campeón de la 43 Copa del Rey MAPFRE en categoría SailRacing ORC y campeón de Europa 2025 de clase ORC A.

El listado de inscritos de clase Sail Racing ORC A está disponible en www.regatacopadelrey.com.