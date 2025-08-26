Max y Ricardo, los policías alemán y holandés de Erasmus que los turistas de Palma paran por la calle

El dispositivo especial de la Operación verano que despliega la Policía Nacional por motivos de seguridad en plena temporada turística en Mallorca ha contado con la inestimable ayuda de Ricardo y Max, dos agentes de Países Bajos y Alemania que han estado de Erasmus policial todo un mes combatiendo el crimen en la siempre peligrosa y caótica Playa de Palma.

Este martes, ambos policías se han despedido de la isla y de sus compañeros de la Policía Nacional. En primer lugar, han recibido un diploma por el trabajo realizado. Posteriormente, como último servicio aquí, han patrullado por la calle San Miguel de Palma, donde se han encontrado con compatriotas que paseaban por allí.

Max, alemán de 24 años, no ha tardado en encontrarse con un ciudadano de su misma nacionalidad, quien le ha parado en medio de la calle palmesana y han intercambiado algunas palabras en su idioma. Minutos más tarde, una mujer germana se ha sorprendido de encontrarse en plena Mallorca con un policía con traje alemán.

Por su parte, el agente Ricardo, de los Países Bajos, ha sido abordado por un grupo de turistas franceses, todos ellos policías de profesión y totalmente asombrados de haber visto a un agente neerlandés patrullando una calle de la capital balear. De la misma manera, han intercambiando unas palabras e incluso se han sacado una foto juntos.

Antes de marcharse, uno de los turistas franceses ha aprovechado el momento para intercambiar su parche que llevaba guardado en la cartera con un agente español de la Policía Nacional.

El policía neerlandés, que este año es la segunda vez que se desplaza a Playa de Palma para la Operación verano, ha asegurado que le gusta «trabajar en Mallorca para ayudar a la Policía Nacional» y ha agradecido al cuerpo policial «su hospitalidad».

Para el agente alemán, «el trabajo en España es muy interesante» y ha valorado positivamente la experiencia ya que «es importante para los turistas alemanes tener una persona que habla su idioma». Sin embargo, Max se ha quedado sorprendido de la cantidad de «ladrones y borrachos» que hay en Playa de Palma.

En esta misma línea ha ido la cónsul neerlandesa en Baleares, Ingrid van de Reijt, quien ha resaltado la utilidad de este proyecto. «Me parece que la iniciativa de compartir experiencias entre la policía holandesa, alemana y española es muy buena idea, ya que los turistas pueden hablar con agentes de su país y en su idioma, mientras que en otras ocasiones a muchos turistas se les baja la tensión cuando ven a un policía de su país».