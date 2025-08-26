La ‘Operación verano’ se salda con la detención de más de 450 personas, 190 sólo en Playa de Palma

El dispositivo especial de la Operación verano que despliega cada año la Policía Nacional en Palma se ha saldado con la detención de más de 450 personas, la mayoría por robos y hurtos en la zona de Playa de Palma, zona que los propios agentes alemanes y holandeses la han definido como «un sitio complicado que precisa de muchos esfuerzos y trabajo».

De hecho, de los 450 detenidos, 190 corresponden sólo a Playa de Palma, en su mayoría arrestados ‘in fraganti’ en la playa, hoteles o establecimientos de la zona justo después de cometer el delito, lo que ha permitido a los agentes recuperar los objetos sustraídos a los turistas, ha asegurado este martes el portavoz de la Policía Nacional, Alejandro Becerra.

La Policía también ha explicado que la mayoría de los robos, muchos de ellos con violencia, se producen en la arena mientras los bañistas están distraídos o en el agua. Los autores de este hurtos son delincuentes especializados que actúan en grupo y se reparten las tareas.

Durante la ‘Operación verano’ también se han registrado numerosos carteristas y otros ladrones que se colocan en las afueras de hoteles para robar maletas y otras pertenencias mientras los turistas realizan el check-in o check-out.

Entre otras técnicas de robo empleadas está la de observar el número PIN de turistas en establecimientos o en cajeros del centro de Palma para después sustraer tarjetas y utilizarlas de manera fraudulenta. «Para evitar este tipo de ilícitos, tenemos una colaboración mayúscula con la Asociación de Hoteleros de Playa de Palma», ha indicado Becerra.

Más de 15 grupos criminales desarticulados

Por otro lado, el jefe de comisaría de Distrito Playa, Francisco Javier Santos, ha explicado que más de 15 grupos criminales organizados que se dedicaban a robar y estafar han sido desarticulados gracias al trabajo de los grupos de investigación de las distintas comisarías de Palma.

Formados por personas de distintas etnias y nacionalidades, estos grupos cometen delitos con gran «astucia y habilidad» que les permite cometer el robo con total efectividad, según ha explicado el agente policial.

«Son grupos o asociaciones ilícitas que gozan de organización, jerarquía y reparto de tareas», ha indicado Santos, tras precisar que en ocasiones operan en otras zonas turísticas de España y se desplazan a Baleares en verano.