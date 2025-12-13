Martín Valjent ya es el extranjero con más partidos en el Mallorca. El eslovaco jugó hoy ante el Elche su encuentro número 259, superando al portugués Nunes, que se quedó en 259. Un nuevo hito para el defensa, que apunta ya al Top 10 histórico del club. Sin duda uno de los fichajes más rentables de todos los tiempos.

Valjent, además, ha podido celebrar la efemérides junto a su perenne compañero en el centro de la defensa, Antonio Raíllo. El eslovaco y el cordobés llevan jugando juntos desde la temporada 18-19, cuando Martin llegó procedente del Chievo Verona, y desde entonces siempre han compartido titularidad salvo en los momentos en los que las lesiones han roto el dúo que forman ambos, y que parece indisoluble.

José Carlos Nunes, otro defensor emblemático en la historia del Mallorca, se mantuvo hasta la pasada semana en cabeza de la clasificación de jugadores extranjeros con más partidos en el primer equipo, pero ya le ha superado Valjent en el que ha sido el último partido del año 2025 en el estadio de Son Moix, un choque además que era clave para su equipo, que necesitaba ganar para no caer en posiciones de descenso.

Valjent jugó un buen partido en el día de su récord, completando los 90 minutos y volviendo a demostrar que es un valladar en la defensa. Además, pudo celebrarlo con lo que más le interesaba, que era una victoria del Mallorca. Ahora su siguiente objetivo es entrar en el top 10 histórico del club.