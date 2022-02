Los presupuestos municipales de 2022 se han aprobado este martes durante un pleno ordinario celebrado de forma telemática. El presupuesto asciende a 35.790.800 de euros, un aumento de 68.900 euros respecto a las cuentas municipales del 2021. Los presupuestos han salido adelante gracias a los votos a favor del equipo de gobierno, formado por PSOE, Més per Marratxí y Idma-El PI. También han contado con el voto favorable de Ciudadanos y de Unidas Podemos. El PP, Vox y el regidor del Grupo Mixto han votado en contra.

Según el equipo de gobierno, los presupuestos de 2022 no prevén generar ningún endeudamiento. «De esta forma, el Consistorio encadenará cinco ejercicios consecutivos con deuda cero».

A la espera de cerrar el ejercicio 2021, las cuentas municipales del año pasado registraron un superávit de 5.198.944 euros. Así, las arcas

municipales cuentan con un remanente de tesorería de 42.360.535 de euros,

un dato provisional a la espera de cerrar el ejercicio 2021.

Aparte de los presupuestos, el Ayuntamiento ha presentado las

inversiones que se realizarán este año con el remanente de tesorería, que

ascienden a un total de 8.728.429,07 euros. Entre estas inversiones se

encuentra la sustitución y mejora de la red de agua potable de la urbanización de Sant Marçal por 1,8 millones de euros. También se destinarán 1,5 millones de euros a adquirir 36 nuevos vehículos municipales; 800.000 euros para la construcción de la red de alcantarillado de Son Caulelles y calle Escola; y casi 950 mil euros en la mejora del asfaltado de varios viales del municipio, entre otras inversiones.

El PP de Marratxí ha votado en contra de los presupuestos municipales “por no ser los de la rebaja de impuestos, por no estar consensuados, por no ser los que solucionen los problemas reales de los vecinos y por la falta de inversiones para la mejora de instalaciones municipales tras ocho años gobernando y para lo que son reivindicaciones de los marratxiners y marratxineras”, según manifiesta en una nota de prensa.

El portavoz del Grupo Popular Municipal, Jaume Llompart, recalca que “al gobernar nosotros, habrá la reforma fiscal que necesita nuestro municipio» y defiende que ahora que todo sube, «es el momento de bajar impuestos y los presupuestos del Pacte no son los que Marratxí necesita en estos momentos”.

Con todo, Llompart asegura que en 2023, “cuando gobernemos el Ayuntamiento, Marratxí y el Govern de les Illes Balears con Marga Prohens como presidenta, rebajaremos en 200 millones los impuestos en Balears, suprimiremos el Impuesto de Sucesiones, el de Transmisiones Patrimoniales para la compra de vivienda para menores de 30 años, reduciremos el Impuesto de Patrimonio y rebajaremos medio punto el tramo autonómico del IRPF para las rentas inferiores a 30.000 euros”.

Y prosigue Llompart: «Como novedad, proponemos tres nuevas deducciones: por nacimiento o adopción, por gastos derivados de cuidados mayores de 65 años o para arrendadores. Nosotros, creemos que donde mejor está el dinero es en los bolsillos de las familias, autónomos y sociedad en general de todo Marratxí”.