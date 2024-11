El senador autonómico del PP por Baleares Miquel Jerez ha denunciado este martes en la sesión de control del Senado el «abandono del Gobierno de España ante el caos migratorio en Baleares». El popular ha cuestionado duramente que, pese a los datos, el ministro Marlaska haya vuelto a negar, en sede parlamentaria, la ruta migratoria consolidada entre Argelia y Baleares.

«Durante los últimos siete días cerca de mil migrantes han alcanzado la costa de Balears. Entre ellas, jóvenes, niños y mujeres embarazadas. Los registros se han duplicado. Cerraremos el año con más de cinco mil migrantes sobre nuestro territorio, unas cifras que evidencian que hay una ruta consolidada y una cómoda vía de acceso para las mafias que trafican con las personas», ha manifestado Jerez en el Senado.

En el segundo turno, el senador del PP ha asegurado que «existe esta vía porque España no tiene una política migratoria clara y porque no hay medios para combatir estas avalanchas. En Balears no se pueden controlar 1.600 kilómetros de costa con las embarcaciones que tenemos. Estamos en franca desventaja».

Jerez ha alertado del peligro de repetir una situación similar a Barbate. En este sentido ha recordado que una patera embistió a una embarcación de la Guardia Civil y el patrón roció con gasolina a los agentes. «Las mafias ya han perdido el miedo y los agentes están desprotegidos. Hacen todo lo que saben y todo lo que pueden con lo poco que tienen».

Jerez ha proseguido así: «En Baleares ustedes han desaparecido. El Gobierno no está, y las administraciones locales están al límite, solas y abandonadas. El Consell de Mallorca está desbordado. Solicitó unas instalaciones en desuso del Gobierno de España y el alcalde socialista de Inca ha venido a decir que en esas instalaciones los menores migrantes no tienen por qué estar, que en otro lugar estarán mejor. Esto se llama deslealtad».

También ha hecho referencia al Consell de Ibiza, al que le costará ocho millones de euros la tutela de los menores que tiene a su cargo y al de Formentera, «que pretende devolver sus competencias porque no puede atender a tantos menores».

Jerez sobre las declaraciones de Marlaska: «Ha sido una respuesta decepcionante que nos deja en una situación de indefensión absoluta. Una respuesta que favorece a las mafias y se ríe de todas esas administraciones locales y autonómicas que están solas gestionando un auténtico problema de Estado».

«Negar la existencia de una ruta consolidada es una torpeza y una tozudez. Este Gobierno ha perdido el sentido común y el sentido de la realidad. Con estas declaraciones se confirma que en la lucha contra las mafias y la gestión de menores estamos más abandonados que nunca. El Gobierno ha desaparecido», ha añadido.

«Ministro, la inmigración no pertenece a quien la recibe. La inmigración ilegal es un problema de Estado que requiere políticas de Estado. Y el Estado somos todos. Por eso le pido que atienda a Balears, que escuche a Marga Prohens, y que cambie su actitud. Le pido que se convierta en un ministro útil contra las mafias, que está a la altura de comunidades autónomas como Baleares, castigadas por la inmigración ilegal, aunque no las gobiernen ustedes. A esto se le llama lealtad de Estado», ha concluido.