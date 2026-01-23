Mario Rivillos vuelve a Europa para liderar a España

Mario Rivillos arranca este viernes la disputa de la UEFA Futsal Euro 2026 con la selección española. El jugador del Illes Balears Palma Futsal inicia una nueva aventura continental como capitán de España en un Europeo que se celebrará del 21 de enero al 7 de febrero en Eslovenia, Lituania y Letonia, y en el que el combinado nacional buscará volver a reinar en Europa diez años después de su último título.

España competirá en el grupo C junto a Bielorrusia, Bélgica y la anfitriona Eslovenia. El debut llegará este viernes 23 de enero ante el conjunto esloveno (20:30 horas), en un estreno exigente frente a uno de los países organizadores. La fase de grupos continuará el lunes 26 ante Bielorrusia (17:30 horas) y se cerrará el jueves 29 frente a Bélgica (17:30 horas).

Para Mario Rivillos, esta Eurocopa tiene un significado especial. Diez años después de conquistar el título continental en 2016, el ala del Illes Balears Palma Futsal regresa a un Europeo, esta vez como capitán de la selección española. En aquella edición fue uno de los grandes protagonistas del éxito, firmando una actuación determinante que le consolidó como una de las referencias del fútbol sala europeo. Ahora, afronta el reto desde la experiencia, el liderazgo y la responsabilidad de portar el brazalete.

Rivillos encara la cita continental con una mentalidad clara y ambiciosa. El capitán de la selección española subraya que el grupo llega con confianza y convencido de sus posibilidades, pero también con el máximo respeto al torneo y a cada rival. “La mentalidad es positiva, ganadora. Afrontamos el Europeo con las máximas ganas y la máxima ilusión posible”, señala en la antesala del debut.

El ala madrileño no esconde la dificultad que entraña una competición de este nivel, en la que no hay margen para el error. Para Rivillos, cada partido se vive como una final desde el primer día. “En un Europeo no hay rival pequeño y todos los partidos van a ser difíciles. Nuestro grupo no va a ser menos. Para nosotros son partidos de vida o muerte y tenemos que salir con esa mentalidad para no llevarnos ninguna sorpresa”, advierte.