El Mallorca sabrá el martes su próximo rival en la Copa

El próximo martes, 9 de diciembre, se producirá el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. En el bombo entrarán ya los equipos que participan en la Supercopa, aunque serán emparejados contra un rival de inferior categoría. El Mallorca jugará con toda seguridad el martes 16 de diciembre, ya que el viernes 19 cierra el año en Mestalla ante el Valencia y en consecuencia ya no da margen para programar su partido en miércoles o en jueves.

De momento siguen vivos todos los equipos de Primera salvo el Oviedo y el Girona, que cayó ayer ante el Ourense, ya que el martes se clasificaron Osasuna, Alavés, Getafe y por supuesto el Mallorca, y este miércoles lo hicieron Levante, Real Sociedad, Betis y Villarreal (por penaltis) . También siguen Talavera, Cultural Leonesa, Eldense, Sporting, Murcia, Eibar, Huesca y Guadalajara, y se da la curiosidad de que si los de Arrasate quedaran emparejados ante este último visitarían la provincia guadalajareña por primera vez en su historia (tampoco ha jugado nunca en Avila, Cuenca y Teruel).

Hay que recordar que la ronda de eliminatorias concluirá hoy jueves con la participación de otro equipo mallorquín, el Atlético Baleares, pero en caso de superar su partido ante el Espanyol, al tratarse de un Segunda Federación, le correspondería enfrentarse a uno de los cuatro clubes de la Supercopa, por lo que no podría darse el derbi ante el Mallorca salvo que en el bombo haya más de cuatro equipos de Segunda o Tercera RFEF.

La eliminatoria de 16avos de final, que se disputará a partido único los días 16,17 y 18 de diciembre, dará prioridad de campo a los equipos de inferior categoría, aunque podría ser que se diera algún enfrentamiento entre clubes de Primera en función del número de clasificados. De momentos, a falta de las eliminatorias de hoy jueves, sólo hay dos eliminados, el Oviedo y el Girona.