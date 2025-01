El cuento de las mil y una noches le dura 62 minutos al Mallorca

El Mallorca resiste 32 minutos en Jeddah, pero acaba entregando las armas ante un Real Madrid superior que marcó en el momento en el que peor estaba en el encuentro. El equipo de Arrasate jugó un partido muy serio defensivamente, pero no consiguió disparar ni una sola vez entre los tres palos de la meta de Courtois, que no necesitó intervenir. La mala noticia de la noche fue la recaída de Raíllo, que duró sólo 32 minutos. Habrá que ver el alcance de la lesión del cordobés.

El Madrid salió avasallador con el objetivo evidente de abrir la lata cuanto antes y poder administrar esfuerzos desde un marcador con ventaja. El Mallorca se vio sometido a un verdadero chaparrón que obligó a Greif a intervenir en varias ocasiones. El eslovaco estuvo muy seguro, especialmente en un disparo muy complicado de Bellingham, y mantuvo a salvo el cero en su portería mientras Ancelotti, en el banquillo, no dejaba de desesperarse.

Poco a poco el Madrid fue bajando el ritmo. El Mallorca empezó a asentarse en el campo y eso le llevó a aparecer cerca del área de Courtois. El belga no tuvo que hacer ninguna parada, pero Muriqi le metió el miedo en el cuerpo con un cabezazo que dejó a Larin totalmente solo ante el gol. El canadiense, perseguido muy de cerca por Rudiger, resolvió con un disparo alto que mantuvo el corazón en vilo al mallorquinismo, pero que por desgracia no cogió portería.

Con el partido cada vez más controlado la noche árabe dejó la primera mala noticia. Raíllo se resintió de sus molestias y al paso por el minuto 30 no tuvo más remedio que pedir el cambio. Copete entró en el campo para formar pareja con Valjent y el equipo se quedó sin su capitán y sin su jugador más decisivo en defensa.

La segunda parte arrancó con una internada de Mojica hasta el corazón del área. El balón acabó llegando a Dani Rodríguez, pero en mala postura y su disparo se fue alto. Sin embargo no fue ni mucho menos un mal comienzo para un Mallorca que iba ganando en protagonismo. El Real Madrid respondió con un disparo lejano de Camavinga, pero sin la dirección adecuada.

Asencio reemplazó a Tchouameni a los 54 minutos tras un choque fortuito con Muriqi y la acción contribuyó a bajar el ritmo del partido, que fue avanzando sin que sucediera nada, un escenario que era por supuesto ideal para el Mallorca, que superó el primer cuarto de hora de la segunda parte sin sufrir ni el menor agobio.

La banca, sin embargo, saltó a los 62 minutos en una pérdida de balón de Sergi Darder que propició un contragolpe conducido por Mbappe que acabó con un pase de Vinicius, cuyo centro cabeceó al poste Rodrygo; Mbappe recogió el primer rechace, se lo sacó Greiff y, en el segundo rebote, Bellingham marcó entre un bosque de piernas.

Arrasate trató de agitar el partido con Samú Costa, Robert Navarro y Asano, pero no sólo no consiguió nada, sino que le dejó al Real Madrid los espacios que no había tenido en los minutos anteriores. Estuvo más cerca el 2-0 que el 1-1, hasta que al final llegó con un gol en propia puerta de Valjent, y el Mallorca acabó estropeando el resultado con el 3-0 final de Rodrygo.

Real Madrid: Courtois (1), Lucas Vázquez (1), Rudiger (1), Tchouameni (2), Mendy (1), Valverde (1), Camavinga (2), Bellingham (2), Rodrygo (1), Mbappé (2) y Vinicius (2). Asencio (1) por Tchouameni (54′), Ceballos (1) por Valverde (74′), Brahim (1) por Vinicius (87′)

Mallorca: Greif (2), Maffeo (1), Valjent (2), Raíllo (2), Mojica (1), Omar Mascarell (1), Morlanes (2), Sergi Darder (1), Dani Rodríguez (1), Muriqi (2) y Larin (1). Copete (2) por Raíllo (32′), Robert Navarro (1) por Morlanes (70′), Asano por Sergi Darder (70′), Samú Costa (1) por Larin (70′), Abdón (1) por Dani Rodríguez (80′)

Árbitro: De Burgos Bengoetxea (1). TA Bellingham, Camavinga

Goles: 1-0. Min.62: Bellingham; 2-0. Min.92: Valjent en propia puerta; 3-0. Min.94: Rodrygo

Estadio: Al Jawhara.