El Mallorca renueva a Siviero como entrenador del filial

Gustavo Siviero, exjugador del club, continuará como entrenador del Mallorca B la próxima temporada, en la que el filial mallorquinista competirá en Tercera RFEF. Confirmada su renovación, el argentino ha concedido una entrevista a los medios oficiales de la entidad en la que ha valorado positivamente su permanencia pese al descenso de categoría.

Pregunta: ¿Cómo valoras esta renovación?

Respuesta: Primero siento satisfacción porque no es habitual que después de una temporada tan mala en lo deportivo se siga confiando en el entrenador, que es la primera figura que suele asumir toda la responsabilidad. En este caso, el club me ha manifestado la confianza en el trabajo y en el proceso y yo valoro muchísimo eso, obviamente. Y también me da la posibilidad de poder revertir o poder, de alguna manera en la siguiente temporada, borrar lo que hemos hecho en esta anterior, de la que tenemos muchísimas cosas que aprender y corregir.

P: ¿Qué habéis sacado de provecho de esta última temporada de cara a la próxima?

R: Sobre todo, que tenemos que subir un punto de competitividad. Éramos un equipo que hacíamos muchas cosas bien, pero que en el momento de resolver los partidos o de proteger un resultado teníamos déficits o carencias. Ahí tenemos que apuntar. Tenemos que saber que, con base en un proceso y una manera de jugar, como entendemos que lo tenemos que hacer, tenemos que ser muchísimo más efectivos en las áreas, porque forma parte también del proceso de aprendizaje y de formación de los futbolistas. Poner el acento en el resultado, no de cualquier manera, pero sí en el objetivo prioritario que uno tiene cuando se enfrenta a un rival, que es tratar de superarlos, ser mejor que ellos y ganarles.

P: ¿Qué buscará el Mallorca B de Gustavo Siviero?

R: De primeras, que los entrenamientos o cada sesión sean tan ricas como la exigencia de un jugador que está en el paso previo al primer equipo. Nosotros tenemos que meter mucha exigencia en el día a día y obviamente a partir de ahí, ser protagonistas de la competición. Nosotros queremos estar lo más arriba posible, o vamos a querer estar lo más arriba posible, porque te repito que para la formación de futbolistas es lo mejor.

P: Y seguir con esa preparación de jugadores de cara a un posible salto al primer equipo, ¿no?

R: Nosotros tenemos que tratar de ofrecer las mejores soluciones posibles en el caso de que el primer equipo tenga alguna urgencia o incluso que quiera ver a futbolistas. Los futbolistas que vayan allí, al primer equipo, a entrenar o a formar parte de alguna manera, tienen que estar a la altura. Y eso corre por nuestra cuenta. Nosotros tenemos que darle la mayor herramienta posible a esos futbolistas para que el cambio no sea tan grande. Vamos a apuntar a eso: a que los entrenamientos y el día a día sean muy exigentes y que compitamos bien para que los jugadores lleguen lo mejor preparados posibles.