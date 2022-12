El Mallorca Palma Futsal cierra hoy un año inolvidable

El 2023 ha sido el mejor año del Mallorca Palma Futsal en toda su historia. Dos finales jugadas, debut en Europa, la clasificación para la Final Four de la UEFA Futsal Champions League y lo puede culminar con su mejor clasificación en la primera vuelta de una liga y con récord de puntos. Casi nada. Este miércoles (20:30 horas / LaLigaSportsTV y streaming IB3) los palmesanos reciben al Jimbee Cartagena con un doble reto: mantener la segunda posición para ser uno de los dos cabezas de serie para la Copa de España y conseguir el pleno de victorias en casa en toda una primera vuelta de la Primera División. Sería el colofón perfecto a un año brillante e inolvidable para los insulares, que atraviesan uno de los mejores momentos de su historia y han convertido Son Moix en una fortaleza inexpugnable en la que llevan medio año sin perder.

En lo que llevamos de temporada han ganado todos los partidos que han jugado en casa, diez en total, siete de Liga y los tres de la UEFA Futsal Champions League. Frente al Jimbee Cartagena tiene la oportunidad de cerrar la primera parte del curso con un pleno histórico. El conjunto murciano, rival directo de los palmesanos, llega tras la derrota del fin de semana frente al Jaén y que les ha dejado sin opciones de alcanzar la segunda plaza. Cuentan con cinco puntos menos que los de Vadillo por lo que conseguir la victoria supondría obtener una amplia ventaja con un rival importante para afrontar la segunda parte de la temporada. Para el partido, el técnico no podrá contar con Moslem, que no llegará a tiempo de su país para el partido, ni con Gordillo, que no está todavía para jugar pese a que se ha esforzado en las últimas semanas para intentar jugar antes de finalizar el año.

El Mallorca Palma Futsal es segundo con 30 puntos, a cuatro del líder y con tres de ventaja sobre el Jaén Paraíso Interior, que es el único equipo que tiene opciones de arrebatar a los mallorquines la segunda plaza. La situación es idílica para los de Antonio Vadillo ya que cuentan con tres puntos y con cinco goles de ventaja del golaveraje general sobre los jienenses por lo que con un empate tienen garantizada la segunda plaza y la pueden conservar incluso en caso de derrota.

El Mallorca Palma Futsal ha organizado una recogida de juguetes para el partido ante el Jimbee Cartagena. El club invita a sus aficionados a intercambiar un juguete nuevo por dos entradas para que, en estas fiestas, ningún niño se quede sin su regalo. Los juguetes serán regalados a Cruz Roja Baleares para que se encargue de repartirlos entre los más desfavorecidos. Des del Palma Futsal se hace un llamamiento a la participación de esta causa solidaria enmarcada en la campaña Juguete Educativo de la Cruz Roja.