El Mallorca monta una fiesta gratuita a sus aficionados

El Real Mallorca ha organizado para este sábado, aprovechando la festividad del 12 de octubre, una ‘Fan festa’ familiar en el Estadi Mallorca Son Moix, dirigida a todos los aficionados del club y sus peñas. El evento se desarrollará en la zona del Mallorca Sports Bar y la Fan Zone y la entrada será completamente gratuita.

Desde las once de la mañana hasta las once de la noche, los asistentes podrán disfrutar de un ambiente festivo y de actuaciones musicales en vivo de la mano de los DJ Dani Bustos, Miki Buades, Tommy, Toni Andreu, Tere G. y Aina Losange, y de la banda The Hawaiians.

Habrá, además, diversas actividades pensadas para los más pequeños hasta las 18 horas: pintacaras, conta contes amb titelles, manualidades, tiro con arco, Photocall del Mallorca, juego de memory con imágenes de jugadores del RCD Mallorca, juegos deportivos y populares y Zumba Kids. Por si fuera poco, los asistentes podrán fotografiarse junto con la Copa del Rey y la mascota del club, Dimonió. Asimismo, el evento contará con una gran oferta de comida y bebida, y también se llevarán a cabo sorteos y habrá entrega de premios, lo que añadirá un toque de emoción extra a la jornada.

«La Fan Festa promete ser una gran oportunidad para que la afición, más allá de los días de partido, se reúna y celebre su pasión compartida por el equipo en un ambiente lleno de diversión y mallorquinismo», según ha asegurado el club en una nota pública que ha difundido hoy.

Los jugadores de la primera plantilla entrenan hoy viernes a las 10.30 de la mañana en Son Bibiloni y luego inician un periodo de descanso de 48 horas aprovechando que este fin de semana se interrumpe la Liga. Los futbolistas volverán a la actividad el próximo lunes día 14 para comenzar a preparar el próximo partido oficial, que se disputará el domingo 20 de octubre a las 14.00 horas ante el Rayo Vallecano en el estadio de Son Moix.