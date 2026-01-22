El Mallorca homenajea hoy a sus abonados más veteranos

El Mallorca homenajeará hoy sus abonados más veteranos, los que llevan 50 o más años de fidelidad al club o, lo que es lo mismo, todos aquellos con carnés de socios desde 1975 o antes. El acto tendrá lugar esta tarde en el Trui Teatre con presencia del presidente Andy Kohlberg. Se enmarca dentro del proceso de celebración del 110 aniversario de la historia del club, una efemérides que se producirá el próximo cinco de marzo. Unos días después, el 26 de enero, será el turno de los 1.024 abonados con más de 25 años, quienes recibirán una insignia de plata y un diploma.

La entrega del obsequio y el diploma por el 25 y 50 aniversario de los abonados se celebrará por separado en esta primera ocasión, debido al gran número de abonados que superan los 25 años de fidelidad al club. A partir de la próxima temporada será un evento conjunto celebrado en el mismo Estadi Mallorca Son Moix.

El 27 de enero, el club conmemorará además el 10º aniversario de la propiedad, que compró las acciones del alemán Utz Claasen en enero de 2016 con el equipo en Segunda División. El banquero Robert Sarver fue la cabeza visible de aquel proyecto, aunque sus problemas en Phoenix le llevaron a vender su participación a un grupo liderado por su socio y amigo Andy Kohlberg.

La fecha más simbólica de la celebración llegará el 1 de marzo de 2026 (pendiente de confirmación del horario), cuando el club aprovechará el partido correspondiente a la jornada 26 de LaLiga frente a la Real Sociedad, en el Estadi Mallorca Son Moix, para celebrar de manera oficial el 110 aniversario, coincidiendo además con el Día de les Illes Balears, reforzando así el vínculo histórico entre el club y su tierra. El día 5 de marzo es la fecha que el Club cumplirá oficialmente los 110 años de vida.

Durante todo el año el aniversario continuará presente a través de múltiples iniciativas y actos conmemorativos que lucirán el logo oficial del 110 aniversario, así como el lanzamiento de una línea exclusiva de productos especiales, diseñada para celebrar más de un siglo de pasión, identidad y sentimiento.