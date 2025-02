Mallorca Fashion Outlet reafirma su compromiso con la inserción laboral de usuarios de Fundación Asnimo

Contribuir a la integración laboral de las personas con discapacidad es el objetivo de la alianza que desde hace cuatro años han establecido el centro comercial Mallorca Fashion Outlet y Fundación Asnimo. Una alianza que se inició con motivo de la campaña de Navidad del año 2021 y que a lo largo de estos años se ha ido reforzando y ampliando más allá de esta época del año.

«En Mallorca Fashion Outlet colaboramos desde siempre con Fundación Asnimo. Inicialmente, esta colaboración se limitaba a donativos económicos, pero a medida que fuimos conociendo su labor, tuvimos claro que debíamos implicarnos más. Y así fue como decidimos contar con ellos para nuestras campañas», explica Jorge Pérez de Zabalza, director de Turismo y Marketing de Mallorca Fashion Outlet.

Una colaboración que se ha centrado en fomentar la inserción laboral de las personas usuarias de Fundación Asnimo a través de distintas iniciativas y también con la contratación de personas con discapacidad para el punto de empaquetado de regalos que el centro comercial de Marratxí pone a disposición de sus clientes cada Navidad.

«Desde hace cuatro años contratamos a jóvenes de Asnimo para trabajar en nuestro punto de empaquetado de regalos. En varias ocasiones, también hemos contado con el Servicio Ocupacional para colaborar en nuestra campaña navideña, que es la más importante del año. Muchos de nuestros clientes todavía recuerdan las galletas que prepararon hace unos años y, más recientemente, las maderitas artesanales con las que decorábamos cada paquete», recuerda Pérez de Zabalza.

Así, estas últimas Navidades, el centro comercial de Marratxí ha contratado a dos jóvenes, que han trabajado desde principios de diciembre hasta el día de Reyes. Además, hoy han entregado un donativo de 4.000 euros de las donaciones que han recibido por parte sus clientes tanto en el punto de empaquetado de regalos, como por el servicio gratuito de fotografías con Papá Noel, con el que Mallorca Fashion Outlet ha obsequiado a los más pequeños de la casa.

«Para las personas con discapacidad, no es fácil acceder al mundo laboral. En el caso concreto de las personas con síndrome de Down, se estima que un 95% no encuentra trabajo. De ahí la importancia de esta colaboración con Mallorca Fashion Outlet. Gracias a las contrataciones que nos ofrece año tras año, nuestros usuarios tienen la oportunidad de acceder a un empleo y adquirir durante ese periodo unos conocimientos y una experiencia muy positiva de cara a posibles trabajos que se puedan presentar», destaca Tolo Márquez, director de Fundación Asnimo, en un comunicado.

Una experiencia laboral muy positiva, de la que estos días se benefician Ana María y Alfonso, dos jóvenes con síndrome de Down de Fundación Asnimo, que han sido contratados por Mallorca Fashion Outlet para trabajar en el punto de empaquetado de regalos que han habilitado con motivo de la campaña de San Valentín. En el caso de Ana María, ya trabajó en la campaña de Navidad, mientras que Alfonso es la primera vez que trabaja en el punto de empaquetado de regalos.

«Desde Fundación Asnimo queremos agradecer el apoyo que siempre nos brindan desde Mallorca Fashion Outlet. Para nosotros es muy gratificante sentir que siempre nos tienen en cuenta y nos hacen partícipes de todas sus iniciativas. Su alianza en nuestra labor de promover la inserción laboral de las personas con discapacidad es importantísima, pero también su compromiso con nuestra entidad y su sensibilidad hacia nuestros usuarios», concluye el director de Fundación Asnimo.