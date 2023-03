Con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que se celebra este 21 de marzo, Down España junto a las entidades federadas, entre las que se encuentran Fundación Asnimo, ha lanzado la campaña NoSomosUnEstereotipo, somos mucho más, que pretende cambiar la forma de ver a las personas con síndrome de Down, a menudo cargada de prejuicios y estereotipos que dificultan su inclusión en la sociedad.

Fundación Asnimo asegura en un comunicado que generalizaciones que se hacen sobre estas personas como que todas son cariñosas, que llevan una vida sin aspiraciones o que representan una carga familiar se contradicen con la realidad que viven en la actualidad las propias personas con síndrome de Down.

La entidad balear insiste en que estas personas sienten que tienen vidas plenas, cargadas de ilusiones y proyectos y por eso reivindican una imagen acorde con la autonomía de la que ya disfrutan, que les da acceso a una vida sin límites.

Muestra de bolsas artesanales de tela en Mallorca Fashion Outlet

Además de sumarse a la campaña de Down España, del 21 al 31 de marzo el centro comercial Mallorca Fashion Outlet acogerá una muestra de las bolsas artesanales de tela elaboradas en el Laboratorio Creativo de Asnimo.

«Dentro de nuestro programa de ocio, contamos con la actividad del Laboratorio Creativo, en el que los participantes crean diseños que después estampamos en bolsas de tela. Una iniciativa con la que nuestros usuarios disfrutan y que ha tenido una gran acogida», explica Tolo Márquez, director de Fundación Asnimo, al tiempo que añade que desde el Laboratorio Creativo ha preparado un diseño especial para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down 2023.

La muestra de bolsas del Laboratorio Creativo de Asnimo estará abierta al público de 12.00 a 20.00 horas y estará situada en el quiosco de la entrada del centro comercial, frente al punto de información.

«Una vez más quiero agradecer a Mallorca Fashion Outlet su apoyo e implicación con la labor de Fundación Asnimo. Una colaboración que nos brindan desde que abrieron sus puertas y que año tras año se va afianzando y ampliando. Para nosotros es un lujo poder contar siempre con ellos y que este año nos cedan un espacio privilegiado para mostrar los trabajos de nuestros usuarios», afirma Márquez.