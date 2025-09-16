El Mallorca se desangra en defensa: nueve goles en cuatro partidos

El Mallorca se desangra en defensa y esa es una de las razones que explican su posición en la clasificación. El equipo lleva nueve goles encajados en las cuatro primeras jornadas de Liga, a un promedio de 2,25 por partido, y esos son unos números insostenibles. Leo Román está en el centro de la diana. El comienzo de temporada del portero ibicenco no está siendo el esperado y ayer no estuvo afortunado en el campo del Espanyol, sobre todo en el segundo gol.

De momento, hay tranquilidad total en el club pese a los resultados porque se tiene muy en cuenta el durísimo calendario que ha sido necesario afrontar, con partidos ante Barcelona y Real Madrid en las tres primeras jornadas, además del necesario periodo de adaptación para los nuevos jugadores. Hay confianza en Jagoba Arrasate y en su trabajo, aunque por supuesto esa confianza no es ilimitada.

El Mallorca inicia ahora una semana que culminará con el partido del domingo ante el Atlético de Madrid a las 16.15 horas. Un choque crucial entre dos equipos que no han comenzado nada bien la temporada, ya que los rojiblancos apenas suman un punto y, de hecho, también perdieron en el campo del Espanyol en la primera jornada.

El duelo ante los de Simeone será el arranque de una semana muy dura en la que habrá que disputar tres partidos, porque luego tocará jugar el miércoles en Anoeta ante la Real Sociedad, que suma apenas un punto más que el Mallorca en este comienzo de Liga, y luego recibir en Son Moix a un Alavés que está obteniendo buenos resultados, como demuestra el 0-1 en San Mamés ante el Athletic de este pasado fin de semana.

En definitiva, de momento hay tranquilidad y confianza en el trabajo del entrenador y de la plantilla, pero por supuesto en este negocio eso hay que respaldarlo obligatoriamente con resultados y ya empiezan a ser necesarios para mantener la estabilidad.