El Mallorca combatirá el horario que le ha puesto Tebas con gorras gratuitas y botellas de agua a un euro

El Mallorca combatirá con gorras gratuitas y botellas de agua a un euro el infernal horario con el que Tebas ha programado su partido de esta jornada: mañana a las dos de la tarde, en un momento del día en el que se esperan en Palma temperaturas de 32 grados con sensación térmica de 35. Y esto es sólo el principio porque el equipo repetirá este horario durante tres semanas consecutivas: la próxima ante el Real Madrid en el Bernabéu y la siguiente ante el Almería de nuevo en Son Moix.

Javier Aguirre, habitualmente diplomático, ha respondido con mucha ironía a la pregunta de qué le parecía el horario en la rueda de prensa previa al choque ante el Girona. El mexicano sólo ha dejado entrever parte de lo que siente el vestuario, que está indignado: «no nos gusta jugar a las dos de la tarde. Soy solidario con los equipos que disputan competiciones internacionales, pero que nos pongan tres partidos seguidos a esta hora llama la atención. No creo que haya mala voluntad por parte de nadie, pero es cierto que no es algo común porque además sólo nosotros somos los afectados».

El club ha adoptado medidas para paliar las asfixiantes temperaturas que se prevén mañana en el estadio, que abrirá sus puertas a las doce y media del mediodía. Entregará gorras gratuitas a los aficionados de Tribuna Este y de la Grada Sitjar, que deberán estar sometidos directamente al azote del sol, e impulsará la venta de botellines de agua a un euro en todo el estadio. Además, ha establecido un servicio de consigna de 12.30 a 16.15 horas.

El Mallorca se siente especialmente perjudicado por este horario, que la Liga justifica por el hecho de que el equipo tenga un asiático en su plantilla, el coreano Kang, y sospecha que va a ser recurrente a lo largo de la temporada, como ya sucedió el año pasado, en el que Tebas le programó ¡¡¡11 partidos!! a esta misma hora, cinco de ellos en domingo y seis en sábado, en concreto ante Villarreal, Osasuna, Valencia (f), Cádiz (f), Granada (f), Levante (f), Valencia, Espanyol (f), Getafe (f), Con Elche (f) y Granada.

El Mallorca, que suma cuatro puntos en tres jornadas, se enfrentará por primera vez en un partido de Primera División al Girona, que lleva un punto menos en los mismos partidos. El equipo de Aguirre perdió en su debut en Palma ante el Betis tras un lamentable arbitraje de González Fuertes, que señaló dos penaltys en contra del equipo de Aguirre.