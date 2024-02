El Mallorca aparca la final de Copa y se centra en la Liga porque tiene por delante cuatro partidos claves antes de llegar a la gran cita de La Cartuja del 6 de abril para la que hoy conocerá rival pues la segunda semifinal entre Athletic y Atlético se disputa esta noche. El equipo de Aguirre disfruta de una ventaja de seis puntos con respecto a la zona de descenso, que cierra el Cádiz, pero su calendario inmediato es terrible: Girona y Granada en casa y Barcelona y Valencia fuera.

Clasificado en decimosexta posición con 24 puntos, los mismos que el Sevilla, tres más que el Celta y seis más que el Cádiz, el objetivo del equipo es llegar a Sevilla con cierta tranquilidad clasificatoria, pero no será sencillo porque tiene por delante cuatro rivales muy complicados, sobre todo fuera de casa. Para empezar este domingo visita Son Moix el segundo clasificado, el Girona, que vendrá especialmente motivado a la isla no sólo porque está defendiendo su subcampeonato, sino porque además el Mallorca fue el equipo que le dejó fuera de la Copa en cuartos de final. Los catalanes han perdido sus dos últimos encuentros lejos de Montilivi, pero en dos campos especialmente complicados como el Santiago Bernabéu y San Mamés, y vendrán a Palma reforzados por su clara victoria ante el Rayo en la última jornada.

La próxima semana, por otro lado, tocará visitar el estadio olímpico de Montjuic para verse las caras con el FC Barcelona, que no pasó del empate en Son Moix en la primera vuelta, mientras que el domingo 16 de marzo, a las dos del mediodía, rendirá visita al campo mallorquinista el Granada, penúltimo clasificado, en un encuentro que podría ser definitivo. La Liga se toma luego una semana de descanso porque llega el último parón internacional de la temporada e inmediatamente después habrá que viajar a Valencia, el 30 de marzo, en el último partido antes de la final de Copa.

El Cádiz, por su parte, que es el que marca el descenso, tampoco lo tendrá sencillo. Este fin de semana va a Vallecas para enfrentarse a un Rayo que también necesita ganar para no verse involucrado en problemas clasificatorios, luego recibe al Atlético de Madrid en el Nuevo Mirandilla, va al Reale Arena para vérselas con la Real Sociedad y en la trigésima jornada se las verá con el Granada en otro duelo fraticida.

De cara al partido del domingo ante el Girona Javier Aguirre recupera a Raíllo, que no pudo jugar en Liga en Vitoria, y a falta de saber si algún jugador sufre problemas físicos tras el enorme esfuerzo del martes en San Sebastián, en principio la única baja es la del lateral Maffeo.