Mafias de okupación se anuncian en redes avisando de pisos vacíos por toda Baleares

El problema de la okupación no para de crecer en las Islas Baleares y según las investigaciones que ha hecho este periódico el fenómeno goza en redes sociales de una fuerte estructura de promoción y difusión de pisos de Palma vacíos listos para okupar.

Decenas de perfiles, algunos de ellos anónimos, utilizan la red social Facebook para difundir viviendas a las que se puede acceder de manera ilegal tanto en Baleares como en Valencia y Barcelona. «Vendo varios pisos de okupa, hablamos en privado», reza una oferta.

En otro anuncio se evidencia que los okupas se ayudan entre ellos y avisan cuando salen del piso donde vivían para hacer negocio. «Si a alguien le interesa vendo las llaves de la puerta de entrada, es una entrada de edificio, estuve ahí metido una semana y a los vecinos no les importó. Escucho ofertas», escribe uno.

Según ha podido saber OKBALEARES, estas mafias también crean grupos, con casi 10.000 personas, donde los okupas solicitan pisos en los que poder entrar. «Hola, somos una pareja que hoy hemos tenido que dejar el piso y buscamos comprar uno de okupa con dos habitaciones», solicitan dos usuarios.

Entre los solicitantes hay toda clase de gente como madres solteras desesperadas en busca de un techo donde vivir. «Busco piso estudio o habitación grande, estoy sola con mis dos hijos… por favor».

Otro testimonio: «Hola somos una familia de seis donde hay niños pequeños, estamos de alquiler pero el dueño quiere la casa para vender. En dos semanas tenemos que estar fuera, tenemos nómina y contrato fijo pero es imposible alquilar. Por favor si alguien sabe nos urge. No nos negamos a pagar pero no tenemos otra solución por el momento».

Además, se dan las instrucciones necesarias para acceder impunemente al inmueble. «Se abre, se quita alarma, se pone cerradura, entras dentro, se te da llaves en mano y pagas», explican los miembros de esta mafia organizada.

Otros comentarios revelan que muchos de estos okupas no viven en viviendas o inmuebles abandonados, sino en viviendas que son propiedad de personas o bancos. «Busco un piso urgente, donde vivo se ha vendido y tengo que salir lo antes posible. Leo comentarios, gracias».

Los datos de okupación son escalofriantes en Ibiza, donde los últimos datos reflejan que la isla se ha convertido en un paraíso para los okupas. En 2025 se registraron alrededor de 150 casos de okupación en viviendas, una cifra que supera en más de un 20% los casos de todo el 2024.

Entre usurpaciones y allanamientos de morada, Ibiza sufre una okupación cada dos días y una por cada 1.150 habitantes y se sitúa como uno de los territorios de toda España más golpeados por la okupación, triplicando la media nacional.