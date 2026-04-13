Lo pierde todo en una máquina tragaperras de Palma y acaba detenido por extorsionar al dueño del bar

La ludopatía es un grave problema social, y sucesos como este lo reflejan con claridad. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen español acusado de amenazar y extorsionar al responsable de una máquina tragaperras, en la que había pasado largas horas jugando y acumulando pérdidas económicas.

El individuo era cliente habitual de un bar de la ciudad de Palma, donde frecuentaba las máquinas de juego. En las últimas semanas, comenzó a quejarse del supuesto mal funcionamiento de una de ellas, asegurando que esta circunstancia le estaba ocasionando importantes pérdidas de dinero.

Ante estas reclamaciones, el responsable del dispositivo revisó la máquina y comprobó que su funcionamiento era correcto, trasladando esta información al cliente. Sin embargo, lejos de conformarse, el ahora detenido empezó a exigir la devolución del dinero perdido. En una ocasión, incluso llegó a desconectar la máquina para impedir que otros usuarios pudieran utilizarla.

Con el paso de los días, la situación fue agravándose y la tensión en el establecimiento aumentó de forma notable. El cliente comenzó a proferir amenazas contra el responsable de la máquina, quien, ante el temor de sufrir una agresión o daños en su vehículo, accedió en varias ocasiones a entregarle dinero.

Finalmente, el perjudicado decidió presentar una denuncia ante la Policía Nacional. A partir de ese momento, el Grupo de Atracos inició una investigación con el objetivo de identificar y localizar al presunto autor de los hechos.

La actuación policial culminó el pasado miércoles con la detención del sospechoso, acusado de un delito de extorsión. Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial, donde se decretó una orden de alejamiento tanto del denunciante como del establecimiento.