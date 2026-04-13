Lo pierde todo en una máquina tragaperras de Palma y acaba detenido por extorsionar al dueño del bar
El varón exigía al responsable de la máquina que le devolviera todo el dinero que había perdido jugando
La ludopatía es un grave problema social, y sucesos como este lo reflejan con claridad. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de origen español acusado de amenazar y extorsionar al responsable de una máquina tragaperras, en la que había pasado largas horas jugando y acumulando pérdidas económicas.
El individuo era cliente habitual de un bar de la ciudad de Palma, donde frecuentaba las máquinas de juego. En las últimas semanas, comenzó a quejarse del supuesto mal funcionamiento de una de ellas, asegurando que esta circunstancia le estaba ocasionando importantes pérdidas de dinero.
Ante estas reclamaciones, el responsable del dispositivo revisó la máquina y comprobó que su funcionamiento era correcto, trasladando esta información al cliente. Sin embargo, lejos de conformarse, el ahora detenido empezó a exigir la devolución del dinero perdido. En una ocasión, incluso llegó a desconectar la máquina para impedir que otros usuarios pudieran utilizarla.
Con el paso de los días, la situación fue agravándose y la tensión en el establecimiento aumentó de forma notable. El cliente comenzó a proferir amenazas contra el responsable de la máquina, quien, ante el temor de sufrir una agresión o daños en su vehículo, accedió en varias ocasiones a entregarle dinero.
Finalmente, el perjudicado decidió presentar una denuncia ante la Policía Nacional. A partir de ese momento, el Grupo de Atracos inició una investigación con el objetivo de identificar y localizar al presunto autor de los hechos.
La actuación policial culminó el pasado miércoles con la detención del sospechoso, acusado de un delito de extorsión. Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial, donde se decretó una orden de alejamiento tanto del denunciante como del establecimiento.