El imperio inmobiliario de Tomás Olivo sigue ganando músculo. El grupo General de Galerías Comerciales (GGC) ha rebasado por primera vez la barrera de los 5.000 millones de euros en activos en España, consolidando su posición como uno de los grandes actores del negocio de centros comerciales en el país. Un salto que llega en paralelo a un fuerte crecimiento de sus resultados y a la revalorización de su cartera de activos.

El empresario murciano cerró el último ejercicio con un beneficio que ronda los 230 millones de euros, lo que supone un incremento superior al 40% respecto al año anterior. La evolución confirma el buen momento del grupo, impulsado por la fortaleza del negocio de alquileres y la actividad comercial en sus complejos. GGC, de la que Olivo controla el 99,6% del capital que cotiza en BME Growth, sigue reforzando así su perfil como vehículo patrimonial de referencia.

Negocio basado en la expansión de activos

El modelo de negocio de General de Galerías Comeriales pivota sobre la explotación de centros comerciales. Actualmente, la compañía cuenta con catorce parques y complejos en funcionamiento o en desarrollo en España, que aglutinan más de 1.100 locales. Esta estructura permitió generar unos ingresos de 209,8 millones de euros en 2025, de los que 161 millones procedieron directamente del cobro de alquileres.

A cierre del ejercicio, el valor de los activos del grupo se situaba en torno a los 3.970 millones de euros bajo criterios contables, aunque la valoración global del patrimonio en España ya supera los 5.000 millones. Esta diferencia refleja tanto la revalorización del mercado inmobiliario comercial como el peso de los proyectos en desarrollo, que elevan el potencial del grupo a medio plazo.

En paralelo, el valor bursátil de la compañía también se mantiene en niveles elevados. Las 26 millones de acciones de GGC en el mercado superan los 4.186 millones de euros de capitalización, lo que sitúa al grupo entre los principales vehículos inmobiliarios cotizados del país en términos de valoración.

Dividendos y diversificación bancaria

Más allá del negocio inmobiliario, la estrategia de Tomás Olivo también pasa por una fuerte presencia en el sector financiero. El empresario percibió 41,6 millones de euros en dividendos procedentes de Unicaja Banco, donde ostenta un 9,4% del capital, lo que le convierte en el principal accionista individual de la entidad.

A estos ingresos se suman cerca de 16 millones de euros adicionales obtenidos a través de su participación en otras entidades financieras. En conjunto, la pata bancaria se ha consolidado como una fuente recurrente de ingresos que complementa el negocio inmobiliario y refuerza la posición financiera del empresario.

Este equilibrio entre activos inmobiliarios de gran escala y participaciones estratégicas en banca explica la creciente relevancia de Olivo en el mapa empresarial español. El salto por encima de los 5.000 millones de euros en activos en España no sólo refleja el tamaño alcanzado por GGC, sino también la consolidación de un modelo basado en la generación de rentas estables y la revalorización continua del patrimonio.