Quiso utilizar la demagogia para insistir en su campaña de descrédito a PP y VOX, que la derrotaron en las pasadas elecciones autonómicas, pero le ha salido el tiro por la culata. Lluvia de críticas a Francina Armengol en las redes sociales por quejarse en Twitter de que un paso cebra no esté señalizado en colores. «Deja de poner en peligro nuestra seguridad por tu ideología sectaria», es uno de los comentarios más suaves que ha recibido la ex-presidenta del Govern Balear por un mensaje desafortunado en el que demostró su absoluta ignorancia en cuanto a las normas básicas de la DGT.

«Quieren volver literalmente al blanco y negro. Y Baleares es de colores, plural y diversa. Nos encontrarán en la calle, en las instituciones, y superaremos estos cuatro años de extrema derecha». «Ningún paso atrás, Baleares», escribió esta tarde Armengol en su cuenta de Twitter acompañando el mensaje con dos imágenes. Una de la destitución del policía local que publicó la bandera LGTBI en las redes sociales, aunque no fue ese el motivo de su cese, sino la indignación que despertó entre la sociedad mallorquina al pedirles que no utilizaran el coche para dar prevalencia a los turistas, y otra de la eliminación de los colores LGTBI de un paso de cebra en Calvià, municipio que ahora gobiernan PP y VOX.

Volen tornar literalment al blanc i negre. I Balears és de colors, plural i diversa. Ens trobaran al carrer, a les institucions i superarem aquests 4 anys d’extrema dreta. Cap passa enrere, Balears! pic.twitter.com/Fa8S6gajFb — Francina Armengol (@F_Armengol) August 9, 2023

La reacción de las redes ha sido absolutamente abrumadora y ha dejado en evidencia a la nueva diputada socialista en el Congreso, a la que no han tardado en recordarle la norma de la Dirección General de Tráfico sobre los pasos de peatones, en la que deja muy claro que las líneas sólo pueden estar pintadas en color blanco.

Los pasos de cebra, según la DGT, deben ser blancos por seguridad, para destacar sobre el material del asfalto de la carretera. Deja de poner nuestra seguridad en peligro por tu ideología sectaria. pic.twitter.com/NDxnZs5kEC — Sergio (@littlemoix) August 9, 2023

A partir de ahí, las respuestas han sido devastadoras para Armengol: «Las señales de tráfico tienen una función y una necesidad imperiosa de estar lo más visibles que sea posible. No son un soporte para ideologías, no es muy difícil de entender», ha escrito @Lostin_Palma, mientras que @littlemoix le ha recordado que «a ver, Francina, las instituciones están para gestionar el dinero público, no para vomitar ideología ni para pintarrajear todo el mobiliario. Los pasos de peatones son blancos por una razón: para que sean visibles y seguros. No enrede».

El rechazo al tuit de Armengol ha sido tan contundente que la ex-presidenta lleva guardando silencio desde entonces. Hoy ha recogido su acta de diputada y lo ha recogido en otro mensaje que también ha provocado mucha repulsa. «Nunca has defendido los intereses de Baleares solo los tuyos y los del Psoe. Te vas a Madrid porque cada día se descubre un nuevo pufo vuestro en las islas», le ha echado en cara @rosselloarom.