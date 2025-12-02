Llabrés también hizo historia: gol 500 del Mallorca en la Copa

El Numancia-Mallorca pasará definitivamente a la historia. Al estratosférico récord de longevidad establecido por Pichu Cuéllar hay que añadir que el mallorquín Javi Llabrés estableció a los siete minutos el gol número 500 del club en la Copa del Rey. El primero lo marcó el extremo Pedro Pizá en diciembre de 1928 en Torrelavega cuando aún se utilizaba el nombre de Alfonso XIII. Casi 100 años han sido necesarios para llegar al medio millar.

El Alfonso XIII, denominación original del club, disputó su primer partido oficial ante la Gimnástica de Torrelavega el 8 de diciembre de 1928 en territorio cántabro después de haberse ganado la clasificación al proclamarse campeón de Baleares. El resultado final fue de 5-1 a favor de los locales, un marcador que dejaba prácticamente resuelta la eliminatoria a falta del partido de vuelta.

Lamentablemente ese encuentro no se jugó en Palma, en el campo de Bons Aires, ya que en una decisión auténticamente inexplicable la Federación impidió al Alfonso utilizar su terreno de juego y lo obligó a trasladarse a Barcelona. De nada sirvieron las protestas del club, y el resultado final, que era lo de menos tras el 5-1 de la ida, fue de 1-2 a favor de los santanderinos, que de esta forma se clasificaron para octavos de final.

Chancho, en 1967, marcó el gol 100; Pep Bonet, en 1985, el 200; Djurdjevic, en 1994, el 300, y el serbio Bosko Jankovic, en 2007, el 400. Se da la circunstancia de que el 499 fue el que marcó Dani Rodríguez en la final de la Copa del Rey de 2024 en Sevilla. El 500, ya para siempre para la historia, ha sido para Javi Llabrés.

El de Soria ha sido el partido 327 del Mallorca en la Copa, con el saldo de 154 victorias, 68 empates y 105 derrotas, con 501 goles a favor -el último marcado por Abdón- y 406 en contra.