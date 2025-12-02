Cuéllar establece un récord estratosférico en el Mallorca

El estadio de Los Pajaritos ha sido este martes testigo de un récord estratosférico en el Mallorca. El portero Iván Pichu Cuéllar, titular ante el Numancia en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, ha establecido la nueva marca de longevidad del club en la casi inalcanzable cifra de 41 años y 189 días, superando en un año y 156 días el registro que estaba en poder del mallorquín Pep Lluís Martí, que jugó en Girona el 31 de mayo de 2015 con 40 años y 33 días.

Cuéllar ya había batido en el último partido de la temporada 23-24 el récord de longevidad del Mallorca en Primera División, al jugar en Getafe a escasos días de cumplir 40 años, dejando para el segundo lugar del podio la marca de otro mallorquín, Miquel Ángel Nadal, que el 30 de enero de 2005, en su último partido con el club, se alineó con 38 años y 179 días antes de anunciar su retirada voluntaria a cambio de sus problemas físicos.

Preparat per fer història pic.twitter.com/vb1NW88xWi — RCD Mallorca (@RCD_Mallorca) December 2, 2025

A partir de ahora, salvo que el propio Cuéllar se bata a sí mismo, lo que no es en absoluto descartable, va a ser el poseedor de este récord de longevidad durante muchos años, si es que alguien se lo quita en alguna ocasión, ya que no es ni mucho menos habitual que con esta edad se esté todavía en activo en el fútbol profesional. El portero extremeño cumple su tercera temporada en el Mallorca tras llegar al club en el verano de 2024 con la carta de libertad procedente del Sporting de Gijón. Acaba contrato el 30 de junio, pero no es ni mucho menos descartable que amplíe su compromiso un año más, ya que el club está muy contento con su implicación.

