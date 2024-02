La líder de los rebeldes de Vox quiere reconducir la crisis y Fulgencio Coll dice que no hay marcha atrás

La líder de los cinco diputados rebeldes y portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, Idoia Ribas, quiere reconducir la crisis interna en la que está inmerso el partido de Santiago Abascal en Baleares y frenar sus expulsiones de la formación, mientras el vicepresidente y número dos de esta formación, Fulgencio Coll, afirma que «no hay marcha atrás» en la salida final de éstos, una vez que el Comité de Garantías resuelva sus alegaciones.

La portavoz parlamentaria de Vox en Baleares ha reiterado esta mañana su voluntad de reconducir la difícil situación política, tras entregar a la Mesa de la Cámara el acta de la reunión del pasado lunes en la que se aprobó la expulsión del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y de la diputada y presidenta del partido, Patricia de las Heras, del Grupo Parlamentario, provocando un terremoto político que se ha saldado con la apertura de un expediente para la expulsión de los cinco diputados rebeldes de Vox.

Ribas ha incidido en que los cinco integrantes del Grupo Parlamentario tienen la «mano tendida a la dirección nacional» (aunque niega haber hablado con Santiago Abascal u otro dirigente) y ha reconocido que en la breve reunión entre Le Senne y dos de los díscolos del pasado jueves, «lo que se hizo fue reiterar ese ofrecimiento de continuar intentando llegar a un acuerdo para solventar esta situación lo antes posible».

La portavoz del grupo rebelde ha dado a entender que podrían dejar sin efecto desde el Grupo Parlamentario las expulsiones de Gabriel Le Senne y Patricia de las Heras, si la dirección nacional de Vox hacer lo propio con ellos y no los expulsa. «Eso dependerá del posicionamiento de los órganos de nuestro partido», ha afirmado, precisando que «tenemos la mano tendida sin líneas rojas y cualquier propuesta será atendida».

Sin embargo no parece que sus expulsiones vayan a ser reconsideradas, dado que como afirma el vicepresidente del partido en Baleares y concejal de Palma, Fulgencio Coll, «después de lo que han hecho, no queda más remedio que expulsarlos. No hay vuelta atrás».

«Han tirado al monte como en su día se tiró Jordi Pujol, que pasó de ser constitucionalista a enemigo de la Constitución, se tiró al monte. Y éstos han hecho eso. Desde mi punto de vista son irrecuperables. Y es más, sería un gravísimo error recuperar a esta gente que ha demostrado que no tiene principios. Ahora mismo, hay un plazo de tiempo que es que el tiempo que tardará el Comité de Garantías en responder sus alegaciones. Yo creo que por mucho que digan, no tienen nada que alegar porque lo que han hecho es cainismo puro y duro».

Por su parte el aún presidente del Parlament ha justificado la desconvocatoria de la Mesa de este viernes en un gesto para «calmar el asunto» y transmitir «tranquilidad». «Hemos pensado que es mejor que la reforma del reglamento se transmita de modo ordinario con tranquilidad», ha apuntado.

Así se ha expresado el todavía presidente de la Cámara este viernes en declaraciones a los medios de comunicación, tras ser preguntado por la desconvocatoria de la Mesa que se tenía que celebrar hoy para poder integrar la reforma del reglamento propuesta por Més per Mallorca.

Una reforma reglamentaria para que los diputados tránsfugas expulsados de un partido no puedan formar parte de ningún grupo parlamentario y donde también tenían que debatirse las comparecencias de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y de la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal en el primer pleno ordinario del año que tendrá lugar el próximo martes.

En relación con el registro que ha hecho Vox este viernes en el Parlament del acta de la reunión en la que se aprobó la expulsión de Le Senne y de la presidenta de Vox en Baleares, Patricia de las Heras, el presidente le ha restado importancia, asegurando que es un documento jurídico igual que el que se registró este jueves aportando el certificado del Comité de Garantías de Vox donde se suspendía cautelarmente la militancia de los cinco diputados del Grupo Parlamentario de Vox.