La Lazio pide al Mallorca «tres o cuatro días» para cerrar el conflicto con el Brujas y empezar a hablar de Muriqi

La Lazio le ha pedido al Mallorca «tres o cuatro días» para cerrar el conflicto con el Brujas. El club italiano sigue teniendo como prioridad cerrar el traspaso de Muriqi al equipo belga ya que le supone un mucho mayor ingreso de dinero. En caso de que no sea posible abrirá un frente de negociación con el Mallorca, con quien, tal y como anticipó OKBALEARES el pasado 31 de mayo, ya tiene un acuerdo el jugador, que está entrenando en solitario en Roma.

Existe una certeza que favorece los intereses del Mallorca: Muriqi no va a quedarse en la Lazio esta próxima temporada. Dejada clara esta premisa, los italianos no abrirán una vía de negociación con el equipo español hasta que no se descarte por completo la opción del Brujas, y eso es algo que todavía no ha sucedido. El problema para la Lazio es que el futbolista está apretando, y mucho, para acabar con esta situación. Por eso el club romano le ha pedido al Mallorca un margen de cuatro o cinco días. Si finalizado ese plazo -más o menos a finales de la próxima semana- no hay novedades con el Brujas aceptarán sentarse con los representantes mallorquinistas y tratar de cerrar el traspaso del jugador. La última oferta balear es de 7 millones de euros más unas cantidades adicionales en función de objetivos.

La diferencia con respecto a lo que se pactó con el Brujas es enorme. Los belgas se comprometieron a pagar 10.5 millones de euros por el traspaso además de otro 1.5 millón en función de variables relativamente fáciles de conseguir. En total, 12 millones de euros, cinco más de lo que ha ofrecido el Mallorca.

El Brujas, consciente de que si existe algo firmado puede tener un serio problema ante la UEFA por incumplimiento, hizo en las últimas horas una oferta de cesión con opción de compra obligatoria que ha rechazado la Lazio, que exige a los flamencos que respeten las condiciones originales. Todo debería resolverse esta próxima semana, pero…