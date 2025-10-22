Larin también se queda seco en Holanda: cero goles con el Feyenoord

Larin también se queda seco en Holanda: cero goles lleva con el Feyenoord, equipo que consiguió su cesión este verano al límite del cierre del mercado de fichajes. El delantero canadiense no marca desde el 18 de mayo ante el Getafe en Son Moix, hace más de cinco meses, y también ha perdido la titularidad en la selección de su país. El Mallorca tendrá que recuperarle el próximo 30 de junio si el club holandés no ejecuta la opción de compra voluntaria que se incluyó en el contrato, algo que a día de hoy parece imposible a la vista de su rendimiento.

La caída en picado de Cyle Larin es muy difícil de explicar. Su valor de mercado es ahora mismo de 3,5 millones de euros, menos de la mitad de lo que pagó el Mallorca al Valladolid hace apenas tres veranos, en el momento en el que llegó a su máximo pico de cotización, 11,5 millones de euros. Sus números son en este momento catastróficos. Apenas ha jugado 63 minutos en tres partidos de la Eredivisie holandesa, los últimos 45 el pasado domingo ante el Heracles sin que pudiera participar de manera directa en ninguno de los siete goles marcados por el Feyenoord. Su mayor contribución ha sido una asistencia ante el Utretch, pero poco más.

Tampoco la van bien las cosas a Larin fuera del torneo doméstico. Ha jugado 43 minutos en tres partidos de la Europa League, sin la menor trascendencia para su equipo, y la pasada semana se pasó sentado en el banquillo durante la totalidad del encuentro amistoso jugado entre Canadá y Colombia. Larin ha perdido también la titularidad en su selección y ahora mismo los dos delanteros habituales con Oluwaseyi, el nuevo fichaje del Villarreal, y la gran estrella canadiense, el atacante de la Juventus Jonathan David.

El Mallorca asiste con preocupación a la debacle de Larin consciente de que el jugador tiene contrato hasta 2028 con un salario superior a los cuatro millones de euros brutos. Es muy complicado ahora mismo pensar que el Feyenoord pueda activar la cláusula de compra, así que habrá que buscarle un nuevo destino la próxima temporada salvo que reaccione, algo que, realmente, parece bastante complicado a la vista de la evidencia.