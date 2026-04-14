A juicio un padre y una abuela por dar bofetadas y puñetazos a una menor y abusar sexualmente de ella en Palma. La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares juzga este martes a un hombre y una mujer por maltratar y abusar sexualmente de su hija y nieta, respectivamente.

La Fiscalía reclama que el padre sea condenado a ocho años de prisión como presunto autor de un delito de maltrato habitual en el ámbito familiar y de abuso sexual. Para la abuela pide dos años y medio de cárcel por el delito de maltrato, según expone en su escrito de acusación.

Los hechos ocurrieron en el domicilio de la familia en la capital balear entre 2017 y 2020, cuando la víctima tenía entre nueve y 11 años.

Durante ese periodo de tiempo, el padre de la menor la sometía a tocamientos de carácter sexual y la besaba en la boca a pesar de que ella le reclamaba que dejara de hacerlo porque era su padre. Además, el progenitor también le lanzaba comentarios lascivos y, si se quejaba, le decía que era de su propiedad.

Del mismo modo, el padre y la abuela de la menor la agredieron de forma física y psíquica durante al menos tres años mediante bofetadas, puñetazos o golpes con un zapato. En ninguna de estas ocasiones, y pese a sufrir lesiones, la llevaron al médico.

Como consecuencia de estos hechos, la menor ha tenido que ser sometida a un tratamiento psicoterapéutico. En julio del año 2020 se acordó administrativamente la declaración de desamparo de la niña y la asunción urgente de su tutela.