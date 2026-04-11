El CGPJ pone a la cúpula judicial de Baleares en el punto de mira por el caos interno en la Audiencia de Palma

El mal ambiente en la cúpula judicial de Baleares va en aumento mientras el colapso de la Justicia en las Islas sigue enquistado. El ruido interno y las quejas de una parte contra otra han aumentado tras iniciar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) una inspección diaria a los señalamientos de juicios en las secciones Primera y Segunda de la Audiencia de Palma.

Según ha podido saber OKBALEARES de fuentes judiciales, la cúpula de la Justicia balear está en el punto de mira del Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto por iniciativa propia dos investigaciones extraordinarias a las secciones Primera y Segunda de la Audiencia de Palma.

De estas investigaciones deriva un seguimiento diario del señalamiento de juicios por parte de ambas secciones. La investigación la dirige la jefa de Inspección del CGPJ.

La Sala de Gobierno del TSJB solicitó hace meses una investigación por los retrasos en los señalamientos en la Sección Segunda, presidida por la jueza Samantha Romero. El CGPJ denegó la investigación, pero respondió con una iniciativa motu proprio para investigar las dos secciones penales de la Audiencia Provincial de Palma, la presidida por Samantha Romero y la que dirige Jaime Tártalo. Dos al precio de una.

Precisamente, la propia jueza Romero remitió hace casi un año un informe a la Sala de Gobierno denunciando la «gravísima» situación en el órgano judicial.

La jefa de inspección del CGPJ realizó varias entrevistas y comprobaciones en su visita a Palma a principios de febrero y ya ha entregado su informe. Un informe que no parece que vaya a dejar en buen lugar a la cúpula judicial balear, a la vista de que ha puesto dos secciones de la Audiencia bajo seguimiento diario. Su contenido aún no ha trascendido.

La causa tanto del mal ambiente como de la investigación está en el colapso que vive la Justicia balear desde hace años. Colapso iniciado en la época de Diego Gómez-Reino en 2022 y que no ha sido resuelto.

El actual presidente de la Audiencia Provincial, Gabriel Oliver Koppen, también está siendo señalado por fuentes de varios estamentos de la judicatura balear por no conseguir resultados que alivien la elevada carga de trabajo que soportan los jueces en Baleares, donde se señalan juicios a años vista. Lleva menos de un año en el cargo.

Precisamente, Oliver Koppen lleva varios días de baja laboral en la Audiencia Provincial de Palma.