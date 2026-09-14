A juicio en Mallorca por encadenar a su pareja a una cama y agredirla con cinturones y cuchillos: «Si te vas de aquí te vas calva»
El acusado contó en todo momento con la ayuda de su madre para retener a la víctima y propinarle palizas
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares juzga este lunes a un hombre y a su madre acusados de retener, agredir y extorsionar a la pareja de este en Valencia y Mallorca. El acusado, reincidente en violencia de género, se enfrenta a una petición fiscal de doce años de prisión por detención ilegal, maltrato habitual, extorsión y quebrantamiento de medida cautelar.
Por su parte, su madre afronta una condena de ocho años de cárcel como coautora de la detención y extorsión, mientras que otras dos personas encausadas se enfrentan a tres años de prisión cada una por su implicación en la trama económica.
Según el escrito de acusación, los maltratos continuados arrancaron en diciembre de 2024. Pese a que el hombre ya acumulaba tres condenas previas por agresiones y amenazas contra la víctima, y a que en abril de 2025 un juzgado de Alzira dictó una orden de alejamiento, el acusado la convenció para trasladarse a Mallorca. En la isla, la víctima continuó sufriendo palizas sistemáticas con puñetazos, cables, cinturones y cuchillos a manos de su pareja y de su suegra.
El agresor aisló a la mujer privándola de su teléfono móvil para cortar el contacto con su entorno. Ante un intento de fuga, madre e hijo la retuvieron, la encadenaron a una cama y le cortaron el pelo para humillarla.
Para recuperar su libertad, obligaron a la víctima a ceder su vehículo a su suegra y a otorgar un poder notarial a una tercera procesada. El objetivo de dicho trámite era consumar la venta del inmueble propiedad de la víctima al cuarto implicado en el caso.
Aprovechando una estancia de su agresor en Valencia para gestionar la venta de la vivienda, la víctima logró huir de la vivienda donde permanecía retenida y escapar a la Península. Sin embargo, tras regresar a Mallorca en agosto de 2025, volvió a ser interceptada e intimidada por el procesado. La vista previa fijada para las 09.45 horas determinará el curso judicial del proceso.