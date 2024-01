A juicio un joven británico por un falso aviso de bomba en un avión con destino Menorca

La Audiencia Nacional juzga este lunes a un joven británico al que la Fiscalía imputa un delito de desórdenes públicos porque en julio de 2022 alertó a través de sus redes sociales de una falsa amenaza de bomba en un avión en el que volaba y que realizaba el trayecto de Londres a Menorca.

En el escrito de acusación, recogido por Europa Press, la Fiscalía no solicita pena de cárcel para él pero sí una multa de 22.500 euros. A esa cifra suma una indemnización de casi 95.000 euros para el Ministerio de Defensa por los gastos derivados del despliegue de un caza que escoltó ese vuelo hasta el aterrizaje.

Según el relato de hecho que recoge el Ministerio Público, el 3 de julio de 2022, el acusado estaba en el aeropuerto de Gatwick (Londres) ante el mostrador de facturación para tomar el vuelo con destino Menorca cuando envió un mensaje a través de la aplicación Snapchat al grupo de amigos con los que volaba en el que aparecía una foto suya y al pie de la imagen la frase On my way to blow up the plane (I’m a member of the Taliban) que viene a decir De camino a volar el avión (soy miembro de los taliban).

Tal y como explica la Fiscalía, este mensaje fue captado por los servicios de seguridad de Reino Unido cuando el avión sobrevolaba el espacio aéreo francés, y avisaron a las autoridades españolas. Con este aviso, y ante la amenaza de bomba se decidió desplegar el Eurofighter para escoltar el vuelo.

Finalmente, el avión aterrizó en el aeropuerto de Menorca sobre las 16.44 horas y, tal y como informó la Guardia Civil en nota informativa, se procedió al arresto del joven.

Asimismo, se destacó que esa falsa alarma no afectó a la operatividad y al normal funcionamiento del aeropuerto si bien se optó por estacionar la aeronave en una zona de la plataforma alejada de la terminal y de los demás aviones.