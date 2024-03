El juez rechaza la personación del Govern balear en el ‘caso Koldo’

El juez instructor de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado la personación del Govern en el caso Koldo al considerar que como las mascarillas fraudulentas se pagaron con fondos europeos, no existe perjuicio para la Administración autonómica.

En el auto al que ha tenido acceso a Europa Press, el juez argumenta que no procede aceptar la personación de la Abogacía de la Comunidad Autónoma como acusación particular, en nombre del IbSalud, hasta que no acredite el eventual perjuicio en los hechos que son objeto de investigación.

Cabe recordar que la Abogacía presentó el escrito solicitando la personación en las actuaciones el pasado 28 de febrero y se dio traslado al fiscal, que señala, como ha recogido igualmente el instructor, que el expediente al que se refiere -la compra de 1,4 millones de mascarillas por valor de 3,7 millones de euros- fue financiación con cargo al fondo Feder por lo que no existiría perjuicio para la Administración.

El pasado 26 de febrero el juez admitió la personación del Partido Popular en esta presunta trama de comisiones en contratos de material anticovid durante la pandemia. Aquel mismo día la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció que se personará en el caso como acusación y parte afectada. Se daba por descontado que el juez admitiría la personación del Govern balear pero no ha sido así.

Prohens dijo en aquel momento que el Govern «tenia la responsabilidad y la voluntad de analizarlo todo y de colaborar con la Justicia, de llegar hasta el final y de contestar a todas aquellas preguntas que ahora mismo se plantean los ciudadanos».

La presidenta, de este modo, explicaba que tras analizar la documentación que obra en poder de la Conselleria de Salud, «había elementos suficientes» para la personación como acusación y parte afectada. Además, anunció que reclamará todo el dinero pagado a la empresa de las mascarillas vinculada al ayudante de Ábalos.

Inicialmente el Govern de Prohens había anunciado que reclamaría la devolución de los 2,6 millones del fraude de las mascarillas. Esta cantidad corresponde a la diferencia entre los 3,7 millones pagados por un cargamento de mascarillas FFP2 y el valor, en teoría, de las mascarillas quirúrgicas que se re recibieron, que son de peor calidad y mucho más baratas.

Las mascarillas quirúrgicas nunca se utilizaron. Fueron almacenadas en dependencias del antiguo hospital de Son Dureta y la gran mayoría de ellas, más de un millón, ya están caducadas.