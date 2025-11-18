Un joven siembra el pánico en Palma lanzando ladrillos a los peatones desde una azotea

Lo que parecía una mañana tranquila en el barrio de Son Xigala de Palma acabó convirtiéndose en una pesadilla. Un joven violento de origen español, conocido como el ‘loco del ladrillo’ sembró el pánico al arrojar numerosos ladrillos y platos desde la azotea de un edificio a la calle y amenazar a los vecinos.

Todo arrancó cuando varias personas observaron a un varón que se había instalado con un perro en una azotea de un edificio de la barriada de Son Xigala. Desde allí, el hombre, sobradamente conocido en la zona por ser un vecino conflictivo, arrojaba todo tipo de objetos a los viandantes y vehículos que pasaban por la calle.

Tras dar el aviso, varios agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se personaron rápidamente en el lugar y observaron al varón lanzando objetos sin motivo aparente a la vía pública, provocando daños a dos vehículos aparcados. De hecho, uno de los coches presentaba un agujero en la carrocería por el fuerte impacto de un ladrillo.

Por ello, los policías subieron a la azotea, pero el hombre ya había huido. Sin embargo, transcurrido un tiempo, el varón regresó al lugar y se topó con los agentes, quienes intentaron dialogar con él, aunque sin suerte ya que mantenía en todo momento una actitud violenta.

En un momento dado, el hombre empezó a proferir serias amenazas contra los agentes, incluso llegando a decir que iba a «quemar el edificio».

Los agentes consiguieron que se tranquilizara con la intervención de los servicios del personal de una ambulancia que suministraron medicación. Finalmente fue detenido como presunto autor de un delito de amenazas y daños. El perro del arrestado quedó a cargo de un vecino.