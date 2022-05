Javier Aguirre: «Nos quedan dos finales y la de mañana es la primera»

Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, ha recordado hoy en rueda de prensa que «nos quedan dos finales y la de mañana es la primera». El entrenador se ha mostrado optimista «creo en la permanencia desde el primer día que llegué aquí» y afirma que su equipo se ha recuperado bien de la goleada recibida ante el Granada. «El empate de Sevilla nos volvió a hacer creer en nosotros mismos», aunque advierte que el Rayo «es un rival peligroso, o estamos muy metidos o nos puede hacer un roto». No hay bajas para el partido de mañana más allá de la de Amath, que sigue sin recuperarse de su problema en la uña del pie.

«Es culpa nuestra haber llegado así. Lamentablemente no dependemos de nosotros, pero por lo menos seguimos vivos», dijo el entrenador mexicano para comenzar una rueda de prensa en la que insistió en que «debemos estar mentalmente a tope. Nos quedan dos finales y mañana es la primera, en casa, siete días después de la lamentable segunda parte que hicimos ante el Granada. Todos somos conscientes, empezando por mí, que le debemos otra imagen muy diferente a nuestra afición. Luego que pase lo que tenga que pasar, y si ganamos mejor, pero lo que pasó el otro día no se puede volver a repetir de ninguna manera».

«Mi opinión es que ante el Granada nos pudo la ansiedad. El miércoles ya nos sentimos más libertados y ahora sinceramente no veo al equipo ansioso y creo que esa es una buena noticia. El empate de Sevilla nos hace volver a creer en nuestras posibilidades», agregó Aguirre, que aseguró que «nos hemos recuperado bien. En las estadísticas se demuestra que todos están físicamente bien más allá, lógicamente, de los típicos golpes que siempre te llevas en un partido de alta exigencia como fue el del miércoles en Sevilla. Creo que llegamos fuertes al partido ante el Rayo».

Sobre el rival, que ya no se juega nada, dijo que «lleva dos años con el mismo entrenador y en muy buena línea. Es un equipo que juega muy bien al fútbol y ya les he dicho a los jugadores que o estamos muy concentrados o vamos a sufrir, porque es un equipo que te quita la pelota y que la trata con criterio».

Aguirre fue muy claro también cuando aseguró que le ha pedido a los jugadores que den «el máximo», y eso incluye a los siete futbolistas que están apercibidos de sanción. «Me preocupa cero que tengamos siete jugadores apercibidos. Hay 24 futbolistas en la plantilla y si alguien tiene tarjetas ya jugará otro. Mañana tienen que ir al máximo y si yo detecto que hay alguno que se frena para no ser amonestado, pues igual ni va a Pamplona la última semana aunque pueda».

El entrenador mexicano afirmó que «desde el banquillo no les vamos a decir a los jugadores ningún resultado porque si no al final todo es un lío. Vamos a centrarnos en lo nuestro y ya veremos lo que pasa en los otros campos», y sobre el Cádiz-Real Madrid recordó que «desde mi experiencia con el Leganés también te digo que vinieron con los suplentes y no les pudimos ganar».

Aguirre no quiso dar ningún detalle sobre la alineación, ni siquiera sobre quién va a ocupar la portería «¿Reina? Conmigo han jugado todos menos Leo Román el tercer portero. Así como los veo durante la semana luego tomo una decisión», y acabó la rueda de prensa con una frase muy rotunda: «creo en la permanencia. Si no, no estaría aquí».