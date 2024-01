Javier Aguirre: «El Burgos es complicado en casa, va a ser un partido muy duro»

«El Burgos se complicado en casa, va a ser un partido muy duro», ha pronosticado hoy Javier Aguirre sobre el choque de mañana ante el conjunto burgalés en 16avos de final de la Copa del Rey. El mexicano ha confirmado las bajas de Luna y Morlanes, por un proceso febril, y de Jaume Costa, por problemas musculares, y se ha mostrado preocupado por la epidemia de virus que sacude a la isla en este invierno. «Les he pedido a los jugadores que vayan con cuidado y extremen las precauciones, porque si se nos cuela un virus en el vestuarios nos puede hacer mucho daño».

Aguirre ha confirmado que tirará mañana de los menos habituales «porque hay jugadores que se merecen esta oportunidad», pero ha advertido que no va a ser ni mucho menos un compromiso fácil «porque es un rival muy bien trabajado y dirigido que no ha perdido aún ningún partido en casa. Sus números en su estadio son lo suficientemente sólidos como para que nos tomemos este partido con la máxima concentración o si no nos iremos a casa. En las dos anteriores eliminatorias también hemos ido a tope y espero que no sea menos en ésta».

El entrenador azteca ha aprovechado la rueda de prensa para hacer balance de la primera vuelta, y al respecto ha dicho que «creo que salvo una o dos excepciones hemos estado a la altura en todo el Campeonato. Sin embargo lo cierto es que hemos llegado a la mitad de la Liga con un saldo negativo de tres o cuatro puntos».

«Sólo hemos perdido un partido en casa y nuestras derrotas fuera han sido ante equipos grandes, salvo el Granada. Creo que eso hay que valorarlo. También es cierto que ha habido algunos empates que tuvieron que ser victorias, pero ya no se puede cambiar ningún resultado y lo que hay que hacer es trabajar para mejorarlos en la segunda vuelta», añadió.

Aguirre entonó también el mea culpa cuando reconoció que «este año no hemos defendido tan bien como el año pasado pero, sobre todo, nos está costando mucho marcar goles, y no ha sido porque no creáramos oportunidades, sino porque nos ha faltado esa pizca de suerte o de acierto para transformarlas. Por eso hay que corregirnos en la segunda parte del Campeonato».

Finalmente el entrenador mexicano dijo que el club trabaja en buscarle una salida al argentino Braian Cufré, que una vez finalizada su cesión en Estados Unidos vuelve a estar entrenando con el equipo. «De momento sólo está entrenando con nosotros, ya me dirá el club lo que tenemos que hacer».

El choque en El Plantío será a las doce del mediodía de mañana domingo con arbitraje del castellano-manchego Díaz de Mera, y el once previsible será el formado por Greif, Maffeo, Gio, Van der Heyden, Copete, Lato, Omar Mascarell, Sergi Darder, Llabrés, Amath y Abdón.