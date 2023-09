Jaime Campaner es el nuevo abogado de Pau Rigo, el anciano de Porreres (Mallorca) declarado culpable por matar en defensa propia al ladrón que le asaltaba. Campaner ha asumido la defensa de Pau Rigo días después del polémico veredicto del jurado popular que le declaró culpable. Ha sido un veredicto sumamente cuestionado jurídicamente. Se cuestiona en primer lugar que el jurado dio su veredicto de culpabilidad por cinco votos a favor y cuatro en contra cuando para ser declarado culpable se requería un mínimo de siete votos a favor.

También se cuestiona el formulario que la magistrada entregó al jurado. Había cinco relatos diferentes de lo sucedido y el único hecho probado que acordó el jurado fue el siguiente: «Pablo Rigo es culpable de haber causado la muerte de Mauricio Escobar estando sometido a una amenaza real, seria e inminente, que produjo una afectación grave de su entendimiento».

La redacción de este texto entregado por la magistrada al jurado implica necesariamente un veredicto de culpabilidad y en este caso eran necesarios al menos siete votos a favor. No fue así y ahora todo indica que no hay otra vía que declarar la nulidad del veredicto y repetir el juicio con otro jurado o declarar la absolución del acusado, que es lo que reclama Jaime Campaner.

Lo sorprendente es que nadie se diera cuenta del error, ni la defensa, ni la magistrada ni la acusación ni la Fiscalía, y que el veredicto fuera dado por bueno.

Fue tras conocerse el polémico veredicto cuando Pau Rigo cambió de abogado. Jaime Campaner, su nuevo representante legal, ya ha remitido un escrito al Tribunal en el que reclama la absolución de Pau Rigo o, como alternativa, la repetición del juicio. La magistrada dio este martes un plazo de tres días a las partes para que se pronuncien. Se da por hecho que la vista oral deberá repetirse con un nuevo jurado aunque el nuevo abogado de Pau Rigo insiste en su petición de absolución.

La Fiscalía, por su parte, también ha exigido una repetición del juicio ya que no existió una mayoría necesaria en el jurado de acuerdo a la legalidad para declarar culpable al anciano. El turno ahora es de la magistrada que presidió el jurado, ya que tendrá que decidir en los próximos días si declara nulo el juicio o mantiene el veredicto. Este nuevo escenario ha llevado a la defensa a pedir la absolución de Pau Rigo en vez de la repetición total del juicio.

P.-Señor Jaime Campaner, ¿puede explicar el escrito que ha presentado al Tribunal?

R.-No desvelaré su contenido, pero, en esencia, a la vista del veredicto entiendo que procede absolver al señor Pau Rigo porque en absoluto se han alcanzado las mayorías necesarias para que sea declarado culpable. Es más, ha sido expresamente declarado no culpable de homicidio. Y sólo en el caso de que la magistrada no lo entienda así, me sumo a la nulidad del veredicto y repetición del juicio que ha planteado la Fiscalía, pero con argumentos distintos.

P.-¿Si se declara la la nulidad del veredicto habrá repetición del juicio con un nuevo jurado popular?

R.-Así es. Es la consecuencia procesal.

P.-¿No pide el indulto para su defendido?

R.-No, porque el indulto implica culpabilidad previa.

P.-¿También ha pedido la paralización de cualquier plazo procesal?

R.-Así es, pero ya he obtenido copia del veredicto y formulado alegaciones. Es una cuestión procesalmente compleja y hay que dejar que la magistrada estudie todos los argumentos con detenimiento.