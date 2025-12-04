Jagoba Arrasate: «Si ganamos nos llevamos un premio muy gordo»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, dijo hoy en la rueda de prensa previa al partido que su equipo disputará mañana ante el Oviedo en el estadio Carlos Tartiere que tiene claro que «es muy importante». «Ellos llevan jugándolo desde que perdieron ante el Atlético, nosotros venimos de la Copa, pero eso no es excusa. Tenemos que igualar la intensidad con la que van a jugar». «Si ganamos tenemos un premio muy grande. Hay que pelear para conseguirlo porque queremos tener un buen fin de semana, y más jugando en viernes», añadió.

«Estamos en un tramo muy importante porque jugamos ante rivales de nuestro nivel. No hemos empezado bien con el empate ante Osasuna, pero mañana ganar supone muchísimo para nosotros y debemos verlo así», dijo el técnico, que tiene claro que «para ganar este tipo de partidos, aparte del fútbol tienes que poner otras cosas y en eso no podemos fallar. Están en una situación que les obliga a ir al límite y nosotros debemos igualar eso porque si nos ganan casi se igualarían con nosotros».

Sobre el cansancio del partido de Copa del martes reconoció que «no es excusa. Hay jugadores que estarán mañana y que no participaron en el partido de Copa. Les conozco y intuyo más o menos como van a salir. Hemos trabajado durante la semana con dos grupos y con sesiones de vídeo, pero no hay excusa porque sabíamos que eran tres partidos casi seguidos».

Finalmente, en cuanto a nombres propios, dijo que «Kumbulla no estaba aún para 90 minutos. Jugó 60 y tuvo buenas sensaciones. A partir de ahí ya puede entrar en cualquier momento. ¿Volver a defensa de tres? De momento la idea es seguir en línea de cuatro». En cuanto a Asano, explicó que «está recuperado de la lesión, pero es verdad que no está acertado. Para eso estamos nosotros, para animarle y darle confianza. Le he visto mucho mejor en los últimos entrenamientos».