La izquierda balear, PSOE, independentistas de Més y Podemos, ha rechazado este jueves en el Parlament participar en la lectura del manifiesto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, concejal del Partido Popular en Ermua (País Vasco) secuestrado y asesinado por la banda terrorista ETA en el año 1997, del que hoy se cumplen 26 años.

De este modo, PP, Vox y Sa Unió se han quedado solos en la lectura del manifiesto para recordar y homenajear a Blanco, una lectura que hubiese sido una declaración institucional en caso de que hubieran participado todos los grupos políticos.

Donde sí ha habido consenso ha sido en el minuto de silencio, donde se han visto representantes de todas las formaciones políticas. Una vez finalizado, la izquierda se ha ausentado.

Desde el PSOE aseguran que su partido siempre ha estado al lado de las víctimas de ETA. La ya ex consellera de Presidencia, Mercedes Garrido, ha afirmado que «muchos militantes del PSOE se han jugado la vida y han sido víctimas de ETA». Además, ha recordado que fue «con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior que se acabó la violencia terrorista».

Asimismo, Garrido ha instado a PP y Vox a que no hagan «electoralismo» con las víctimas y con el terrorismo y les ha acusado de «hacer campaña electoral con el dolor para sacar rédito político». Por otro lado, ha explicado que el PSOE no se ha sumado a la lectura del manifiesto porque «no se nos ha aceptado que en el manifiesto apareciera que ETA desapareció hace 12 años».

Por su parte, la portavoz de Vox en el Parlament balear, Idoia Ribas, ha asegurado que no han incluido la exigencia de los socialistas porque consideran que la banda terrorista sigue viva debido a que muchos de sus asesinatos siguen sin resolverse. «ETA sigue en las instituciones públicas representada por Bildu», ha señalado la portavoz en declaraciones posteriores al acto.

El portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha apuntado que desde su partido no se han sumado porque «no firman manifiestos conjuntos con Vox».

La que sí se ha acordado a través de sus redes sociales de Miguel Ángel Blanco es la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, que ha publicado que un día como hoy «ETA culminaba su chantaje». La líder del Ejecutivo ha resaltado que aquel día «despertó toda una generación, que salió a la calle con las manos blancas, clamando por la libertad y al grito de basta ya».

En la lectura del manifiesto, Idoia Ribas ha manifestado que «la defensa de nuestra democracia no sólo requiere del compromiso de las fuerzas políticas, sino también su inquebrantable compromiso con la preservación de la memoria de las víctimas». Ha asegurado que «no debemos olvidar el profundo daño que ha supuesto ETA y que suponen hoy sus fines políticos».

Por su parte, el portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha señalado que el Parlament «expresa su más absoluta repulsa a cualquier intento de blanqueamiento o justificación de la actividad terrorista de ETA». Asimismo, ha expresado su rechazo a «los actos de exaltación de los terroristas que por desgracia siguen ocurriendo en España y a aquellas organizaciones que pretenden presentar el terrorismo como un conflicto entre iguales».

Sagreras también ha expresado su deseo de que los «crímenes no resueltos sean debidamente investigados sin escatimar recursos hasta que sus autores materiales e intelectuales paguen por sus crímenes».