Según manifestó en su momento Carlos Delgado, el motivo que llevó a Alfonso Robledo a presentar la querella fue la venganza por no haber conseguido, tras sus negociaciones con la concesionaria, la prórroga de la explotación del restaurante del Calanova. Cuatro años después de la adjudicación del puerto, justo cuando no consiguió llegar a un acuerdo con la adjudicataria para continuar con la explotación del restaurante, amenazó al socio de despacho de Delgado con presentar una querella si no convencía a la adjudicataria para que le dejara continuar con la explotación.

Delgado le recomendó a su socio que se fuera directamente al Juzgado de Guardia pero este no le dio importancia y finalmente Robledo cumplió su amenaza. Según manifestó Delgado, su única participación en la elección de la empresa adjudicataria de la concesión fue la de votar en el Consejo de Administración de Ports Illes Baleares, un consejo formado por 19 personas. Ports Illes Balears es el organismo del Govern balear que gestiona los puertos de su titularidad y que en aquel entonces presidía Carlos Delgado.

La concesión se adjudicó sin ningún voto en contra y de acuerdo con la propuesta efectuada por una Mesa de Valoración de Ofertas que estaba formada sólo por funcionarios, quienes decidieron sin ningún tipo de sugerencia o coacción.