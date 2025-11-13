El infierno del futbolista Goran Milojevic: sus dos hijos, cabecillas de una red de tráfico de drogas

No son buenos días para el ex delantero del Mallorca Goran Milojevic. Dos de sus hijos, Stefan y Luka, están detenidos en el marco de la Operación Enroque Manso Bal, que tal y como adelantó en exclusiva OKBALEARES abastecía de droga a Mallorca e Ibiza a través de los alijos recibidos por la mafia albanesa. Stefan Milojevic, cuya relación con su padre es prácticamente inexistente, era el brazo ejecutor.

Stefan Milojevic, que nació en Mérida pero se desplazó a Mallorca en enero de 1992 con apenas tres meses, cuando su padre fichó por el club en enero de la temporada 91-92, fue luchador profesional de artes marciales mixtas, además de fundador de la banda United Tribuns España, a través de la que se introducía la droga en las Islas, según las informaciones captadas por la Policía Nacional y Guardia Civil. En su juventud intentó probar suerte en las categorías inferiores del Real Mallorca, pero sin fortuna, lo que le llevó a decantarse por las artes marciales.

Su padre, Goran Milojevic, de 60 años, fue uno de los delanteros más importantes de la era contemporánea del Mallorca. Marcó 9 goles en su debut en la temporada 91-92, en la que sólo jugó media parte de la Liga, mientras que en Segunda División llegó a conseguir 57 goles desde 1992 hasta 1995, cuando se marchó traspasado al Celta. Milojevic fue un delantero muy querido por la afición en las cuatro temporadas en las que defendió la camiseta bermellona.

Milojevic se retiró en el Villarreal a los 33 años, en la temporada 97-98, y luego inició una larga carrera como entrenador. Ha residido en la isla durante varios periodos y es habitual verle en las celebraciones de los veteranos del club, de la mano de Paco Soler, con quien coincidió en el equipo bermellón.

Sin duda, este histórico futbolista del Mallorca ahora está pasando por muy malos momentos, a pesar de que su relación con su hijo Stefan sea inexistente.