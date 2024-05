Indignación en Ibiza: una influencer okupa un piso y realquila las habitaciones por 1.100 euros al mes

El programa de Telecinco conducido por Ana Rosa Quintana (TardeAR) ha sacado a la luz un caso surrealista que está llenando de indignación las redes sociales. Se trata de Alazne Rodrigo García, una influencer conocida como Alaznikki que tiene okupado un piso de Ibiza y se dedica a realquilar las habitaciones a través de internet por unos 1.000 euros al mes.

Esta mujer se gana la vida creando contenido erótico y sexual en Onlyfans, una conocida plataforma pornográfica con millones de usuarios en todo el mundo. Ahora, la chica ingresa aún más dinero subarrendando las habitaciones de un apartamento que no es suyo y que no paga a sus legítimos propietarios.

Los afectados de toda esta historia son Bea y Saúl, una pareja de Ibiza que compró dicho piso en Sant Antoni de Portmany para ponerlo en alquiler durante los meses de invierno. La mala suerte les llevó a arrendarlo a una influencer fraudulenta que a los pocos meses viviendo en el inmueble dejó de pagarles y les bloqueó todo contacto.

Y es que esta okupa de Ibiza procedió al bloqueo del teléfono de los propietarios para cortar toda vía de contacto con ellos. Según los dueños de la casa, el último mensaje que recibieron fue: «Lo que voy a hacer es llenarte ese piso de gente, hacer un piso patera y me voy».

En la entrevista en el programa de Ana Rosa, los propietarios de la casa explican que «pagó la fianza del primer mes y el primer mes entrante» y desde entonces no ha sabido nada». «Lleva sin pagarnos desde diciembre. En enero ya se le envió un burofax de reclamación de deudas y de incumplimiento y no renovación», agregan.

Además, la pareja de Ibiza se enteró que la primera fianza la pagó con el dinero de los inquilinos de las habitaciones. «Ella nos pagó una parte al principio y dijo que el resto no nos lo podía pagar y era porque se lo tenían que entregar los que estaban entrando subarrendados», aseguran los propietarios del piso.

Juicio pospuesto

Por si fuera poco, los afectados indican que «antes de entrar a nuestra vivienda a vivir ya tenía las habitaciones alquiladas, había utilizado el vídeo que le habíamos enviado nosotros y las imágenes y estaba esperando recibir ese dinero para poder pagarnos a nosotros».

Asimismo, Bea y Raúl comentan que «la demandamos en diciembre y estábamos esperando a que se celebrara el juicio en abril, pero como hay falta de personal en el juzgado nos lo han pospuesto. No nos dieron una fecha aproximada, pero es probable que se celebre en octubre o noviembre».

La influencer tiene 24.000 seguidores en su cuenta de Instagram, aunque sus publicaciones cuentan con muy pocos likes y muchos comentarios negativos hacia ella. De hecho, algunas de sus fotos y vídeos que publica tienen los comentarios desactivados para evitar cientos de críticas.

Por si fuera poco, Alaznikki también cuenta con su propia agencia de marketing llamada Nikitas Agency OFM, con más de 53.000 seguidores en Instagram, herramienta que utiliza para impartir cursos de formación a otras chicas sobre cómo ganar dinero a través de la red social Only Fans.

Aluvión de críticas en redes sociales

La influencer okupa de Ibiza considera que no hace nada malo. Es más, en un vídeo que publicó en redes sociales manifestó que la culpa es de los propietarios que intentan desalojarla con la ley en la mano para aumentar el precio en verano y alquilarlo a turistas.

🔴Una okupa de Ibiza confiesa que subarrienda habitaciones ilegalmente. Esta es la puta gentuza a la que ampara este gobierno como vulnerable, una señorita que ejerce y explota a otras mujeres como escorts en la isla. No alquilaras en Ibiza por gente como ella. pic.twitter.com/pZqb9NDtqN — Sr.Liberal (@SrLiberal) May 9, 2024

«Ofrece habitaciones a la gente que no pueden pagar un piso, los dueños son los que se cargan el turismo en la isla y que los trabajadores puedan encontrar algo asequible. Yo doy opciones», afirmaba.

Un vídeo que despertó miles de críticas entre los usuarios de diferentes redes sociales y que se tiene que sumar a otro que publico con un tono vacilón mofándose de las críticas y mostrándose orgullosa por «vivir como me da la gana de Only Fans generando una media 10.000 euros mensuales y ayudando a otras chicas a vivir como yo».

En este mismo vídeo explicaba que llevaba cuatro años viviendo como quiere y añadía: «Todos estos años me han criticado una barbaridad por vivir como me la gana y haciendo cosas inmorales. En mi puta vida dejaré de hacer lo que me la gana por que me critiquéis. En mi vida me voy a ir a un trabajo normal».

Un vídeo que llegó a las manos de la famosa empresa Desokupa, que ha llevado a cabo más de 7.000 desokupaciones desde que se constituyó en el año 2016. Su propietario, Daniel Esteve, ya ha informado que su organización acudirá a Ibiza para tratar el caso.

🔥🔥🔥Así vive la okupa estafadora de Ibiza. Primero okupa la casa de una familia honrada y ahora se forra alquilando habitaciones Vamos a ir a saludarte. Que ganas… RT y que vea su cara toda España pic.twitter.com/IEbkpYsX0l — Dani Dsk (@daniesdsk) May 10, 2024

«Primero okupa la casa de una familia honrada y ahora se forra alquilando habitaciones. Vamos a ir a saludarte, qué ganas…», escribió Esteve en su cuenta de X. En otro comentario en la misma red social, el propietario de Desokupa apuntó: «Vamos a enseñarle a la diva de TikTok un poquito de educación. Deseando verte».

El propio Daniel Esteve relata en un vídeo que los cursos que ofrece la influencer okupa de Ibiza son fradulentos. De hecho, algunos usuarios aseguran que se trata de una «estafa piramidal».

También se está organizando una concentración en la puerta de la casa para protestar contra la influencer okupa de Ibiza.