Inca acoge el XIV Encuentro de Cuerpos de Emergencia con un amplio abanico de actividades

La dirección general de Emergencias e Interior ha participado este domingo en el XIV Encuentro de Cuerpos de Emergencia, con un amplio abanico de actividades dirigidas a niños, jóvenes y adultos.

Una de las propuestas que mayor interés ha despertado ha sido el taller de gafas de simulación, una actividad impulsada por el Instituto de Seguridad Pública de las Islas Baleares (ISPIB). Este taller, habitualmente presente en las escuelas, se ha abierto hoy a todo el público de Inca para concienciar sobre los efectos del alcohol y las drogas. Mediante unas gafas especiales que simulan su influencia, los participantes han podido comprobar cómo tareas cotidianas —como recoger unas llaves del suelo o caminar en línea recta— resultan mucho más complicadas.

El ISPIB también ha organizado un taller de señales de tráfico con plastilina para los más pequeños, ha montado una ciudad en miniatura llena de vehículos y señales, y ha ofrecido un taller de pintura dedicado a la educación vial.

Por lo que respecta al sector de emergencias, se ha instalado un puesto de mando avanzado, reproduciendo el despliegue habitual en caso de una emergencia. El espacio ha contado con una carpa, dos vehículos de intervención y un remolque, así como con la colaboración de personal de la dirección general y de las agrupaciones de voluntariado de protección civil de Algaida, Lloseta, Marratxí, Escorca, Manacor, Montuïri y otros municipios.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha asistido al acto de homenaje dedicado a Joan Cifuentes, histórico suboficial de los Bomberos de Mallorca, que nos dejó el 20 de junio de 2021. En reconocimiento a su trayectoria: «Encuentro de Cuerpos de Emergencia – Memorial Joan Cifuentes». Durante la mañana se le ha rendido un emotivo homenaje.

Por último, la vicepresidenta ha visitado a los expositores de la dirección general de Emergencias e Interior, así como a los del resto de cuerpos participantes en este encuentro.