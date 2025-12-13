Illes Balears-Ribera Navarra: fin de año en Son Moix

El Illes Balears Palma Futsal afronta este sábado (20:00 horas / LaLiga+) una cita clave en Son Moix ante el ATP Iluminación Ribera Navarra, en un partido determinante en la lucha por la clasificación para la Copa de España. A falta de dos jornadas para el cierre de la primera vuelta, la Primera División presenta una igualdad máxima y cada punto puede resultar decisivo para estar entre los ocho primeros.

El conjunto de Antonio Vadillo ocupa actualmente la séptima posición con 21 puntos. Una cifra que refleja a la perfección lo apretada que está la clasificación: el Illes Balears Palma Futsal se encuentra a solo dos puntos del tercer clasificado, el Quesos Hidalgo Manzanares, pero con márgenes mínimos tanto por arriba como por abajo. Justo por detrás aparece el O Parrulo Ferrol, octavo con 20 puntos, mientras que el Jaén Paraíso Interior, noveno con 18, marca ahora mismo el corte de los equipos que quedarían fuera de la Copa de España. Muy cerca se sitúan también el Córdoba Patrimonio de la Humanidad, con 18 puntos, y el Noia Portus Apostoli, con 17. Un escenario que convierte cada jornada en una auténtica final.

En ese contexto, el equipo mallorquín sabe que depende de sí mismo y que una victoria este sábado dejaría la clasificación para la Copa de España muy encarrilada. Incluso podría certificarse de forma matemática al término del encuentro, en función de los resultados del resto de rivales directos. El billete quedaría asegurado si el Palma logra el triunfo y ni Córdoba ni Jaén ganan sus respectivos partidos; o bien si vence y, aunque Córdoba gane, Jaén no suma los tres puntos.

También existen opciones en caso de empate, siempre que Córdoba y Jaén pierdan y el Noia no consiga la victoria. Todos los partidos de los equipos implicados se disputarán antes o de manera simultánea al del Palma, por lo que el equipo conocerá al finalizar el encuentro si ha sellado ya la clasificación.

El rival será un ATP Iluminación Ribera Navarra que llega a Son Moix como penúltimo clasificado con 6 puntos, pero cuyo lugar en la tabla no refleja su nivel real. El conjunto navarro ha competido bien en numerosos encuentros y cuenta con argumentos suficientes para poner en dificultades a cualquier rival, lo que obligará al Illes Balears Palma Futsal a mantener la máxima concentración durante los cuarenta minutos.

Más allá de las combinaciones, el objetivo es claro: volver a ganar en casa. Tras la reciente eliminación en la Copa del Rey y después de dos partidos ligueros consecutivos en Son Moix sin victoria —derrota ante Movistar Inter y empate frente a ElPozo Murcia—, el equipo quiere reencontrarse con el triunfo y cerrar el año como local con una alegría para su afición. Será, además, el último partido en Son Moix antes de las fiestas de Navidad.

Para el encuentro, Antonio Vadillo no podrá contar con Lin ni Piqueras, bajas confirmadas. Aun así, el vestuario llega mentalizado y consciente de la importancia de un partido que puede marcar el rumbo inmediato de la temporada.