Los ibicencos pacientes del Hospital Can Misses han perdido la paciencia por la falta de médicos cada vez mayor, han estallado contra el Govern de Armengol y ya preparan una gran manifestación para exigir «una sanidad pública digna y de calidad». Este fin de semana los pacientes han celebrado una primera reunión para concretar los detalles de la manifestación que se celebrará el 21 de abril a las 11 horas. La exigencia durante años del requisito del catalán unido al alto precio de la vivienda y la insularidad han provocado el grave déficit de médicos y enfermeras.

La convocatoria de la manifestación se suma a la decisión del Consell de Ibiza que el pasado viernes aprobó una moción contra el «abandono» que sufren los ibicencos por parte del Ejecutivo de Armengol.

Tanto el PSOE como Podemos habían anunciado que no votarían a favor de la propuesta presentada por el presidente del Consell, Vicent Marí (PP), pero no tuvieron más remedio que apoyarla. Vicent Marí dijo que «el Govern tiene que dejar de tratarnos como ciudadanos de tercera. El momento de instar ya se ha acabado. Ha llegado el momento de elevar el tono y de exigir de forma contundente».

Marí criticó duramente al Govern de Armengol por haber fijado como obligación que los sanitarios en Ibiza deban tener el certificado oficial de conocimiento del catalán. «A ningún político, ni aquí ni en el Parlament, se le exige el catalán», afirmó. «Lo importante es curar. Esto no es política lingüística. Hablamos de la situación sanitaria. Pongámoslo fácil», añadió Marí.

La consellera no adscrita Marta Díaz Pascual protagonizó una intervención muy contundente. Recordó como su padre falleció en Barcelona por cáncer y que «fue atendido hasta el último momento, algo que no sucede hoy en día en Ibiza.»

Marta Díaz prosiguió así su intervención: «La gente se está muriendo. La lengua no está por encima de la salud de la gente. La consellera de Salud se burla de los ibicencos cuando dice que la sanidad aquí es atractiva para los médicos».

Según informa el Periódico de Ibiza, la consellera no adscrita Marta Díaz también se preguntó «cómo es posible que la sanidad pública en Ibiza derive pacientes al sistema privado y al Hospital de Son Espases y que estos no sufran las mismas listas de espera que tiene Can Misses».

Ante las palabras del portavoz del PSOE, Vicent Torres, que defendió la gestión de Armengol y asegurando que Can Misses cuenta con «un certificado de nivel alto» Marta Díaz se preguntó «qué importancia tiene un premio de excelencia si la gente aquí se muere porque no hay médicos».

Finalmente, el Consell acordó por unanimidad solidarizarse con los pacientes, los familiares y el personal sanitario del sistema público en Ibiza y exigir a la socialista Armengol y a su gobierno que tome las medidas necesarias para que los ibicencos reciban «una atención sanitaria de primer orden» y que cumpla con «los estándares de calidad que merece toda sociedad bienestante».

La gota que ha colmado la paciencia de los ciudadanos ha sido las últimas declaraciones de la diputada ibicenca Pilar Costa durante el acto de presentación de la candidatura del PSOE al Parlament. Costa dijo que «en toda Baleares hay una sanidad pública de primera».

Pilar Costa, candidata al Parlament, añadió que «parece que hay gente especialmente interesada en decir que la sanidad pública es un desastre. Yo me resisto a ello y os digo con claridad que esto no es así». Según Costa en Ibiza «tenemos una sanidad pública, y en las Islas Baleares, de primera», aunque ello no quiere decir que en ocasiones no existan problemas o carencias».

En la reunión de este fin de semana, la portavoz de los pacientes, Rosario Salazar, afirmó que «ha llegado el momento de manifestarse por las calles para hacer oír nuestros reclamos», según informa el Periódico de Ibiza.

Rosario Salazar es familiar de dos pacientes oncológicos y la persona que leyó el manifiesto en la primera concentración del 3 de marzo a las puertas del Hospital.